Un diálogo bajo presión: qué se puede esperar de las negociaciones nucleares entre Irán y EE. UU. en Omán

Por Christian Mestanza Arquiñigo

Irán retomará este 6 de febrero las conversaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos, luego de que estas se interrumpieran el año pasado tras la guerra con Israel, en la que Washington participó con ataques militares. Esta vez la presión es mayor a causa del despliegue de una flota en el golfo Pérsico ordenado Donald Trump.

