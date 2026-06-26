Por Christian Mestanza Arquiñigo

Dos sismos de gran magnitud sacudieron Venezuela la tarde del miércoles. Los movimientos, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia, alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 y tuvieron su epicentro en las zonas de Yaracuy y Yumare. Hasta la noche del jueves 25, se habían reportado 188 muertos y 1.520 heridos, aunque las autoridades advierten que la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

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