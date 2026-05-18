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Un hombre se sienta bajo un árbol mientras llueve en la Playa Artificial de Malé el 15 de mayo de 2026. (Mohamed Afrah / AFP)
Un hombre se sienta bajo un árbol mientras llueve en la Playa Artificial de Malé el 15 de mayo de 2026. (Mohamed Afrah / AFP)
/ MOHAMED AFRAH
Por Agencia EFE

Un ciudadano español de 53 años murió ahogado este lunes mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu, en el sur de las islas Maldivas, en el tercer incidente con turistas extranjeros en el país en poco más de un mes, informó la policía local.

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