Milagros Asto Sánchez
Milagros Asto Sánchez

¿Una intervención militar en Venezuela?: por qué Trump no ha ordenado derrocar a Maduro pese al enorme despliegue en el Caribe
¿Una intervención militar en Venezuela?: por qué Trump no ha ordenado derrocar a Maduro pese al enorme despliegue en el Caribe

¿Una intervención militar en Venezuela?: por qué Trump no ha ordenado derrocar a Maduro pese al enorme despliegue en el Caribe

Donald Trump lanzó este año la campaña de presión internacional más fuerte vista hasta ahora contra el régimen de Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos puso en marcha una operación bélica sin precedentes en el Caribe y esta semana ordenó el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Pero, aunque lleva meses prometiendo que atacará “pronto” el país llanero, Washington no ha actuado en esa dirección.

