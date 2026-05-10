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Resumen

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A partir del próximo año la Unión Europea (UE) obligará a los fabricantes de productos electrónicos a ofrecer dispositivos con baterías que los usuarios puedan retirar y cambiar con facilidad. El Reglamento de Baterías de la UE fue aprobado en el 2023 y entrará en vigor el 18 de febrero del 2027.

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