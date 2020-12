Pese a las críticas que Sputnik V, la vacuna de Rusia, ha desatado luego de que en agosto se autorizara su uso aún faltando evidencia científica sobre su efectividad, en Bielorrusia y Argentina ya comenzaron a vacunar a su población con este fármaco para combatir la propagación del coronavirus.

Hace un mes la vacuna Sputnik V comenzó a ser aplicada en 70 puntos de atención distribuidos por toda Moscú, capital de Rusia. La falta de información sobre la vacuna y la aceleración de su aprobación tras los informes sobre la efectividad de otras vacunas desarrolladas en diversos países hicieron dudar a los expertos sobre el fármaco; sin embargo, este fue utilizado y vendido a otros países por el gobierno ruso.

La vacuna Sputnik V no se puede aplicar a personas mayores de 60 años, a quienes hayan tenido afecciones respiratorias en las dos últimas semanas o recibido vacunas en los últimos 30 días, además de pacientes afectados por enfermedades crónicas y mujeres embarazadas o que estén dando de lactar.

En un inicio, un total de 50 países, entre los que figuran Hungría, Venezuela, Nepal, Uzbekistán, Egipto, India, Brasil, China, Argentina, México y Kazajistán, pidieron lotes de la vacuna para ser probada en sus ciudadanos. Sin embarg,o todos ellos -excepto Argentina y Bielorrusia- solicitan un certificado de “idoneidad” que confirme su eficacia.

Bielorrusia fue el primer país en el mundo después de Rusia en aplicar la Sputnik V.

El director general Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), Kiril Dmítriev, declaró que “la siguiente etapa de la cooperación entre el RDIF y sus socios consistirá en organizar la producción de los virales en Bielorrusia, lo que agilizará en grado considerable la logística, permitirá acelerar la inmunización y ampliar la profilaxis”.

Ambos países firmaron un acuerdo el 11 de noviembre, donde el RDIF y el grupo farmacéutico bielorruso Belpharmprom afirman que se podrá producir localmente la vacuna Sputnik V en la exrepública soviética. Esta se comenzaría a realizar en el 2021.

DISCUSIÓN EN ARGENTINA

Por otra parte, Argentina comenzó el martes con la aplicación de las primeras 300.000 dosis de la vacuna rusa. Fueron los miembros del personal médico de 23 provincias argentinas las que recibieron por primera vez este fármaco.

El mandatario argentino Alberto Fernández ha dicho que “la gente no le presta tanta atención a los cantos que intentan espantar a la vacuna... Es un dilema más de los que quieren, por algún interés, sembrar dudas”.

Sin embargo, la oposición ha criticado constantemente al gobernante por la falta de información completa y las “apuradas” gestiones gubernamentales para su obtención. Además, han cuestionado que no se haya cumplido con un procedimiento riguroso ni la aprobación de la ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina, para su aplicación.

Las críticas arreciaron con la polémica que se desató en el mundo después de las declaraciones que dio un vocero del Kremlin asegurando que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se aplicaría su propia vacuna porque no se encontraba dentro del grupo al que se le permite colocarse la Sputnik V.

“Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, señaló poco antes el jefe de Estado ruso durante su rueda de prensa anual.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, afirmó a la prensa que Putin no se vacunaría hasta que el Ministerio de Salud publique el informe definitivo sobre la Sputnik V.

El funcionario añadió que esto no influiría en la confianza de la población rusa frente al medicamente e incluso dijo que en el 2021 la producción de la vacuna rusa se incrementaría. Sin embargo, el Centro Levada, una organización de investigación sociológica y de encuestas no gubernamental, informó que solo el 38% de la población está dispuesta a vacunarse con la Sputnik V.

El 58% restante no está dispuesto a aplicarse el fármaco hasta no que no estén los resultados definitivos de los ensayos clínicos. En su mayoría, los encuestados temen que la Sputnik V provoque efectos secundarios adversos a la salud.

Este mismo grupo de personas también cree que al inocularse la vacuna, en lugar de crear anticuerpos ante el coronavirus, terminará infectándose de Covid-19.

Este 29 de diciembre el Ministerio de Salud de Rusia afirmó que la vacuna se podrá utilizar en la población de 60 años en adelante y que la Sputnik V tiene un 90% de efectividad ante el nuevo coronavirus.

