Los avances científicos contra el coronavirus en Latinoamérica han sumado un nuevo e importante esfuerzo. Argentina y México producirán la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la universidad británica de Oxford, una de las más avanzadas del mundo.

El acuerdo de producción de la vacuna, que será financiada por la fundación del magnate mexicano Carlos Slim, fue anunciado el miércoles en Buenos Aires por el presidente argentino, Alberto Fernández, que detalló que su país se encargará del desarrollo de la sustancia.

Los detalles del acuerdo de producción de México fueron divulgaron este jueves por las autoridades del país azteca, que enfatizaron que los gobiernos, empresas e instituciones implicados en este esfuerzo buscan el acceso prioritario de la vacuna para Latinoamérica, el actual foco rojo de COVID-19.

“Se están acortando los procesos (...), pero se está pensando tener ya resultados a finales en noviembre (...) y empezar la fabricación para disponer de la vacuna a partir del primer trimestre del año próximo”, dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador en su habitual rueda de prensa.

“El propósito no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso”, señaló por su parte el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en la misma conferencia.

¿En qué etapa se encuentra esta vacuna?

La vacuna de la farmacéutica británica AstraZeneca, llamada AZD1222, es una de varias que se encuentran en diversas etapas de ensayo en todo el mundo. En su caso, ha tenido resultados prometedores en las primeras fases de pruebas.

Los ensayos de fase 3, como los que se realizan para la vacuna de AstraZeneca, suelen durar meses e implican a miles de personas, la única forma de demostrar si una vacuna experimental es segura y si realmente funciona.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado que todas las posibles vacunas deben completar las fases de ensayo antes de ser distribuidas.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo el anuncio del acuerdo el miércoles. (Foto: AFP / JUAN MABROMATA)

Silvia Varela, representante de AstraZeneca en México, explicó este jueves en una rueda de prensa con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y otras autoridades, que una vez concluya la fase 3 delos ensayos clínicos, las autoridades sanitarias mexicanas y argentinas deberán autorizar el inicio de la producción.

Por lo pronto, esta vacuna, centrada en el vector viral, ya se está probando en Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos, después de un resultado inicial positivo con 1.000 personas en el Reino Unido.

AstraZeneca cerró una serie de acuerdos similares en todo el mundo para distribuir la vacuna experimental contra el COVID-19. Sus convenios incluyen a Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, así como con la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias -una coalición público-privada con sede en Noruega-, y la Alianza de Vacunas GAVI, una asociación público-privada establecida en Ginebra.

¿Cuándo estaría lista?

Varela afirmó que los ensayos en la fase 3 del producto acabarían entre finales de noviembre o diciembre. El acuerdo adoptado con México y Argentina es por una dosis inicial de 150 millones de vacunas que se distribuirían en toda la región.

La representante de AstraZeneca explicó que, si la vacuna supera la última etapa de pruebas o fase 3, la farmacéutica británica espera poder iniciar la producción en México y Argentina de una vacuna contra el COVID-19 en el primer trimestre del 2021 para su distribución en América Latina, donde confía en repartir 400 millones de dosis en el primer semestre del año.

“Durante el primer trimestre del año arrancamos el proceso de manufactura, donde la sustancia activa será hecha en Argentina, exportada a México para envasado (...), distribución en México y exportación al resto de los países”, indicó Varela.

La presidente de AstraZeneca México, Sylvia Varela durante la rueda de prensa de este jueves en el Palacio Nacional de Ciudad de México. (Foto: EFE / Presidencia De México)

¿Por qué argentina la producirá antes del final de la fase 3?

En Argentina, el laboratorio mAbxience, del grupo Insud, será el encargado de la producción de la sustancia activa de la vacuna. El país ya ha adelantado que producirá la vacuna antes del final de la fase 3, aunque ello no significa que su distribución se hará antes de que todas las fases hayan concluido.

El ministro de Salud argentino, Ginés González García, afirmó el miércoles que “en un par de semanas” comenzará la producción sin esperar a que termine la fase 3 de la investigación, aunque se mostró muy optimista, puesto que los indicios sugieren que es “muy buena”.

Según consigna el diario argentino “La Nación”, Hugo Sigman, CEO de mAbxience biotech Argentina, aseguró que la fabricación de las dosis comenzará a hacerse a riesgo, sin tener los resultados últimos de las pruebas, para que una vez confirmada su efectividad, en el mejor de los casos, el uso de la vacuna pueda ser inmediato.

La vacuna de AstraZeneca es una de varias que se encuentran en diversas etapas de ensayo en todo el mundo. (Foto: Reuters)

“Estamos produciendo a riesgo. Vamos a producir todo a riesgo porque la aprobación seguramente, por sí o no, estará en diciembre o enero. Pero la vamos a producir ya. Tenemos como objetivo hacer un mínimo de 150 millones de dosis para toda América Latina, a excepción de Brasil [que tiene otro acuerdo]. Y si no se aprueba, se tendrá que destruir”, aseguró.

El director de mAbxience afirmó en diálogo con radio Mitre que una de las condiciones de la negociación fue justamente esa, producir a riesgo: “Para que no haya que esperar AstraZeneca pidió que se trabaje a riesgo; si se aprueba, se vende; si no, no”.

¿Cuál será el rol de México?

De acuerdo con lo anunciado, la vacuna se fabricaría en Argentina y México sería el responsable de envasarla y distribuirla en toda la región con excepción de Brasil, que ya tiene un acuerdo propio con la misma farmacéutica firmado en junio.

El laboratorio mexicano Liomont será el encargado de completar el proceso de envasado.

Según el diario mexicano “El Universal”, la empresa Liomont es líder en la fabricación de medicamentos a nivel mundial y cuenta con una de las plantas farmacéuticas más modernas de Latinoamérica.

El presidente López Obrador dijo que el acuerdo es “una buena noticia”, al anticipar que México “seguirá sufriendo” en el primer trimestre del 2021 por la pandemia, que ha dejado casi medio millón de contagios y más de 54,000 fallecidos en su país.

La posible vacuna, que se encuentra en etapa de ensayos clínicos, estaría disponible el primer semestre de 2021, aseguró este jueves presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. (Foto: AFP)

¿Quién financiará esta vacuna?

La fundación del magnate mexicano Carlos Slim jugó un papel importante en la realización del acuerdo porque es la que financia el convenio con México y Argentina.

La farmacéutica AstraZeneca dijo que con la ayuda de la Fundación Carlos Slim habrá una producción inicial de entre 150 millones y 250 millones de dosis, una cifra que podría elevarse a 400 millones con el apoyo de otros Gobiernos de la región.

Con estas acciones, México y Latinoamérica acelerarán un año el acceso a la vacuna contra el COVID-19, explicó Carlos Slim Domit, hijo del multimillonario y presidente del Consejo de Administración de Grupo Telmex.

”Aunque la vacuna aún está en proceso de pruebas, que conllevan plazos y riesgos, ha mostrado en sus fases anteriores resultados muy alentadores, y en caso de ser aprobada el apoyo de la Fundación permitirá que México y América Latina accedan a la vacuna un año antes de lo previsto”, manifestó Slim Domit.

La fundación del magnate mexicano Carlos Slim financiará la producción de la vacuna. (Foto: AFP)

“Como el objetivo no es el lucro se busca una fundación, en este caso la Fundación Slim que ha sido promovente (promotora) de este acuerdo y entonces la Fundación al participar garantiza que efectivamente se pueda iniciar la producción en tiempo y forma”, dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

“¿Y los gobiernos cómo participamos? Participamos haciendo los pedidos de las vacunas correspondientes a cada país y garantizando su pago en su momento... Es una asociación entre instituciones públicas, instituciones educativas, gobiernos de varios países y una fundación privada”.

¿Cuánto costará para los latinoamericanos?

Sylvia Varela, de AstraZeneca México, dijo que el costo de cada vacuna rondará los cuatro dólares, pero el presidente López Obrador sostuvo que el gobierno absorberá ese gasto para que llegue gratis a todos los mexicanos.

Previamente el mandatario mexicano había dicho que el país contaba con una reserva de hasta 100.000 millones de pesos (unos 4.500 millones de dólares) para comprar vacunas de COVID-19, pero el costo tan bajo permitirá que la erogación sea menor.

”Este acuerdo va a significar un monto menor a los 25.000 millones (unos 1.120 millones de dólares) para que tengan acceso a la vacuna todos los mexicanos, todos. Se dice universal pero a veces no se entiende qué significa el término universal... es para todos y nosotros tenemos que cumplir con lo que establece el artículo cuarto de la constitución, el derecho del pueblo a la salud y a la atención médica, medicamentos y vacunas gratuitos”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa.

De acuerdo con lo expuesto en la rueda de prensa, una vez que la vacuna esté lista México sería el encargado de distribuirla en la región y el costo dependerá de lo que decida cada gobierno.

La farmacéutica anunció que el acuerdo es por una dosis inicial de 150 millones de vacunas que se distribuirían en toda la región.

Por su parte, el titular de Salud de Argentina informó que pidió 11 millones de dosis de esta vacuna en cuanto sea registrada y añadió que ésta será distribuida de forma prioritaria entre los grupos considerados de riesgo y los trabajadores sanitarios.

Además, Colombia, Chile y El Salvador ya han mostrado interés en el producto.



