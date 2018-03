“Lo que vale es la próxima reunión de Kim Jong-un con Donald Trump”

Desde que empezó el año, las amenazas nucleares de Corea del Norte se convirtieron en promesas de negociación. El experto en temas asiáticos Carlos Aquino Rodríguez señala a este Diario que la actitud de Kim Jong-un no es gratuita y explica el juego geopolítico entre China y Estados Unidos.

— ¿Cuál es el mensaje que quiere dar el presidente chino, Xi Jinping, tras reunirse con Kim Jong-un?

Definitivamente cualquier arreglo al que pueda llegar Corea del Norte está en el interés de China. Xi quiere saber exactamente qué le va a proponer Kim Jong-un a los presidentes de Corea del Sur y EE.UU. en sus próximas reuniones [de finales de abril y mayo, respectivamente].

Hasta hace unos años, China aguantaba las acciones de Corea del Norte, pero desde que empezó a apuntar con misiles hacia Estados Unidos y las amenazas de Trump con el uso de la fuerza, China decidió alinearse a las sanciones contra Pyongyang.

Por las declaraciones de los medios oficiales chinos, Kim ha reiterado a Xi que quiere una desnuclearización de la península coreana, y eso es lo que quiere asegurarse Xi. La cosa es qué pasos concretos va a dar Corea del Norte, porque hasta ahora hemos tenido una serie de reuniones en los últimos veinte años, donde los norcoreanos prometían que iban a desnuclearizar y al final no lo hacían, o empezaban a dar unos pasos para conseguir ayuda económica, y luego daban marcha atrás. EE.UU. ya dijo que la próxima reunión entre Kim y Trump no será solo para conversar, sino que Corea del Norte tiene que presentar planes concretos de que va a desnuclearizarse.

Hasta ahora solo hemos tenido palabras, pero es un gran paso y Kim está buscando el apoyo de China. Kim está comprometiendo su palabra ante China, el único país que aún lo apoya.

— ¿A Kim no le convendría quedar mal con China?

Claro. China ha impuesto sanciones económicas a Kim, impulsadas por EE.UU., pero es un juego político por el tema comercial. Trump está anunciando medidas impositivas arancelarias a China, pero el trasfondo es Corea del Norte. A China le conviene que se resuelva el problema pacíficamente, no solo porque quiere estabilidad política en la península coreana, sino porque no desea que EE.UU. lo presione con sus mercados. Y eso implica que Kim cumpla lo que prometa.

— Pero antes ha prometido y no ha cumplido…

Kim se puede reunir con el presidente de Corea del Sur y prometerle muchas cosas, pero lo que vale en realidad es la reunión con Trump. Hasta ahora son puras palabras.

— Entonces, ¿esta reunión con Xi Jinping es importante, pero no tanto como la que tendrá con Trump?

Por supuesto. El actor más importante es Trump. Si no fuera por las sanciones económicas de EE.UU. y si no hubiera prácticamente obligado a China a acatar las sanciones contra Corea del Norte, no hubiera habido nada. De alguna manera, Kim está comprometiendo a China y China le está tomando la palabra a Kim, porque hasta ahora ha defraudado a todos.

— Contra todo pronóstico, esta diplomacia particular que tiene Trump, esta vez sí está funcionando...

A Trump se le puede ver como ‘un loco’, pero en realidad está funcionando. La única forma de que las cosas funcionen con Kim es a través de las sanciones económicas. Las conversaciones ya no valen, porque llevan veinte años y no trajeron absolutamente nada. Y como mencioné, Trump tiene bajo la manga las medidas arancelarias contra China. O sea, Trump le dice a Xi: “Si no quieres problemas comerciales conmigo, entonces ayúdame en este tema nuclear”. En este sentido, hay que darle el crédito a la administración Trump, pese a su retórica bravucona.

— ¿Por qué a China no le conviene una unificación de la península coreana? ¿Prefiere que Kim continúe en el poder?

Hasta ahora China ha apoyado a Corea del Norte. Pero las cosas han cambiado en los últimos años, sobre todo tras las continuas amenazas nucleares de Kim. Estados Unidos se ha vuelto un actor importante y quiere que Kim deje sus bombas nucleares, mientras que Xi teme que, efectivamente, Trump resuelva el asunto militarmente. Y si es así, habría una guerra y Corea del Norte caería bajo la influencia de EE.UU. y eso no le conviene a China. Por eso prefiere que las cosas se resuelvan de forma pacífica.

— Pyongyang ha desarrollado su programa nuclear durante años. ¿Dejarán fácilmente su producción de armas atómicas?

Kim siempre ha dicho ante su pueblo que necesitan las bombas nucleares ante la amenaza de EE.UU. ¿Cómo va a justificarse ahora? Si las cosas se arreglan, y el país comienza a desarrollarse, Kim podría decir que ya no tienen bombas atómicas, pero a cambio están creciendo económicamente y tienen relaciones comerciales con otros países. Pero hasta ahora son puras especulaciones y buenos augurios.

— De la próxima reunión entre Kim Jong-un y Trump, ¿quién podría salir ganando y quién pondrá las condiciones?

De hecho, Estados Unidos ha puesto las condiciones. Si no hay desnuclearización, las sanciones económicas seguirán aumentando y ahí sí Corea del Norte se iría a la quiebra. Este acercamiento es, definitivamente, fruto de las sanciones y Kim está sintiendo el golpe. Al final Trump ha puesto los términos. Y Kim podría ganar bastante, como acceder al comercio mundial, tener relaciones con otros países, etc.

— Usted le da crédito a Trump, ¿pero Kim acaso no llevó esta situación al límite, con sus continuas amenazas? ¿De alguna manera, el líder norcoreano está siguiendo su hoja de ruta?

El éxito de Kim depende de varios factores, porque si Kim negocia solo con Trump y Corea del Sur podría perder, por eso está involucrando a Xi Jinping y lo quiere tener de su lado. En términos diplomáticos, es un triunfo para él. Sin embargo, ¿para qué Corea del Norte ha desarrollado la bomba atómica en los últimos 20 años y matado de hambre a su pueblo si al final termina reuniéndose con Estados Unidos, su rival? ¿En qué ha cambiado?

— ¿En qué ha cambiado entonces?

Antes había sanciones económicas, pero eran leves, y como Corea del Norte no había desafiado con un misil intercontinental, entonces EE.UU. se sentía seguro. Pero ahora, Corea del Norte tiene este misil y Trump ya se cansó de las negociaciones y está ajustando las clavijas. Podríamos decir que Kim ha logrado que Trump se siente a conversar con él, pero a costa de las sanciones económicas. Esto es lo más importante. Si antes hubiera habido castigos tan estrictos, estoy seguro de que EE.UU. y Corea del Norte ya hubieran conversado.