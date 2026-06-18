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Resumen

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Por Carlos Escaffi

En un siglo marcado por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la creciente presión sobre los ecosistemas marinos, la protección de los océanos se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la comunidad internacional. En ese contexto, la discusión sobre la futura sede de la Secretaría del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), conocido como Tratado de Alta Mar, trasciende ampliamente una decisión administrativa.