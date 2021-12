Conforme a los criterios de Saber más

Israel se convirtió en el primer país del mundo en anunciar que comenzará a administrar la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19, una medida que busca hacer frente al avance de la variante ómicron. “Estamos viendo una disminución de la protección contra la infección por ómicron. Esta ola está creciendo en un número sorprendentemente alto”, ha afirmado Arnon Shahar, médico del panel de expertos del Ministerio de Salud que recomendó la medida.

El anuncio del gobierno del primer ministro Naftali Benet busca adelantarse a un escenario complicado por ómicron en momentos en que Israel lucha por contener la propagación de la variante con prohibiciones de viaje y otras restricciones, aunque no ha llegado a ordenar el confinamiento de la población.

El martes 21 Israel registró más de 1.300 nuevos contagios, la cifra más alta desde mediados de octubre, y una duplicación en la cantidad de casos de la variante ómicron, que ya superan los 340. Además, las cifras de vacunación continúan estancadas desde hace dos meses, con un 63% de la población inoculada con al menos dos dosis de Pfizer y casi un 45% también con la dosis de refuerzo.

“La nueva variante es peligrosa, al comienzo aparentaba ser inofensiva pero no lo es. Hay preocupación entre las autoridades”, dice a El Comercio el peruano Moshé Tapiero Cohen, quien lleva 12 de sus 49 años en Israel.

Médicos del Magen David Adom trasladan a un paciente con coronavirus al Hospital Hadassah Ein Kerem de Jerusalén debido a la saturación de otros hospitales, tras un fuerte aumento del número de infecciones por coronavirus en Israel. (Foto: AFP)

El compatriota es uno de los que recibirá la cuarta dosis de refuerzo en el primer grupo pues sufre de problemas de salud. “La cuarta dosis ya está programada a partir de enero del 2022. En Israel la gente está dispuesta a vacunarse, acá casi todos ya tenemos tres vacunas, que nos vacunen una vez más es irrelevante. Tenemos que hacerlo. Ahora ya se han vacunado los menores de 16 años hasta los 12 años y hace 15 días se está comenzando una campaña masiva en colegios para vacunar a los niños desde los 5 años”, comenta.

La peruana Ela Díaz, quien lleva dos años en Israel, señala que la nueva dosis apunta a contener la variante ómicron y a reforzar la protección.

“Va a ser importante ponerse la cuarta dosis porque cada vez varía el tema del COVID-19, tal vez será necesaria hasta una quinta dosis, no se sabe en este momento. La vacunación es clave para combatir la pandemia, es algo que nos va a proteger”, dice a este Diario la compatriota de 29 años.

Destaca que si bien no ha habido muchos casos graves dentro del país, las autoridades “han estado designando a países como zonas rojas, principalmente en Europa. Es muy difícil salir y reingresar si es que vienes de un país en rojo en este momento”.

Tapiero Cohen también cree que es probable que Israel apueste luego por una quinta dosis o tal vez más dosis de refuerzo. “Estudios dicen que pasados los seis meses el porcentaje de protección de defensa comienza a decaer, así que creo que se requerirán más refuerzos, qué se va a hacer, esto es una pandemia”, comenta.

Un trabajador médico israelí prepara una dosis de la vacuna contra el COVID-19 durante una campaña del Ayuntamiento de Tel Aviv para fomentar la vacunación de los adolescentes. (Foto: AFP)

Medidas frente a ómicron

El gobierno israelí actuó rápidamente contra ómicron. El 25 de noviembre prohibió a los extranjeros entrar en Israel y esta semana amplió una lista de países de alto riesgo a los que sus ciudadanos no deben viajar.

Ante el aumento de contagios de casos de ómicron, se han anunciado algunas medidas internas que incluyen restricciones al acceso a centros comerciales y límites en la presencialidad en las escuelas de las localidades con mayor índice de casos.

“Israel ha hecho una restricción completa del aeropuerto por dos semanas para poder organizarnos y prever qué medidas se pueden tomar para controlar a los extranjeros que están llegando y de los mismos residentes. Además, todo extranjero que viene tiene que hacer cuarentena, así esté vacunado. Esto varía, las personas vacunadas por 14 días y las que no una semana más, es decir, 21 días”, comenta Tapiero Cohen.

Pese a ello, Díaz señala que, en general, la situación dentro de Israel aún es normal. “No han cerrado o hecho cierre parcial de algún negocio o rubro. No hay toque de queda, no hay aforo limitado. Acá está muy tranquilo, actualmente podemos caminar sin mascarilla por las calles, solo en lugares cerrados tenemos que usar una mascarilla, no dos. Yo salgo a trabajar, voy de compras, sí nos protegemos si estamos en el centro comercial. lo que sí es reglamentario es ingresar con el ‘green pass’ (pase verde) a cualquier establecimiento, como comercios, bares y lugares cerrados”, afirma.

Un pasajero judío ultraortodoxo en el aeropuerto internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el último 20 de diciembre. (Foto: EFE)

La estrategia de adelantarse

Durante la pandemia Israel se ganó la reputación de eficacia ante el virus por actuar antes de que la situación se complicara en demasía. Tras una velocísima campaña de inoculación con la primera y segunda dosis de Pfizer, el país hebreo fue también el primero del mundo en administrar la dosis de refuerzo.

“Israel siempre se adelanta. La vacunación ha sido ejemplar, cada ciudadano cuenta con una historia médica computarizada que permite rastrear todo”, dice Díaz.

“Al principio fue chocante porque veíamos que los demás países seguían su vida con regularidad mientras que a nosotros nos pusieron en una cuarentena total, pero después, conforme fue avanzando el proceso, vimos los resultados. Ahora podemos decir que no tenemos miedo a que nos vuelvan a poner en un cierre total. Acá se toman las medidas del aeropuerto, que creo que son las más importantes, me parece algo ejemplar, porque el tema de las fronteras permite la difusión del COVID-19″, agrega.

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, recibe una inyección de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, en el Centro Médico Meir en la ciudad central israelí de Kfar Saba, el 20 de agosto. (Foto: AFP)

Tapiero Cohen añade que hoy los residentes de Israel tienen un nuevo ‘green pass’ en donde ya está incluido el registro de las tres dosis. “Y también se va a usar una pulsera para entrar a los centros comerciales. Esa pulsera va a tener un código de barras y la persona de seguridad que esté en la puerta de los establecimientos tendrá una lectora de códigos para constatar que la persona esté vacunada para que pueda entrar, incluso va a poder ver su foto”.

Señala que Israel se ha dado cuenta de que incluso con las tres dosis de la vacuna la persona también puede contraer el virus. “Se insiste en que siempre hay que cuidarnos, así estemos vacunados. Debemos tomar las medidas de siempre, lavado de manos, total higiene y uso de mascarilla en lugares cerrados”, agrega el peruano.

