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Resumen

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La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, interviene durante una conferencia en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 4 de mayo de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, interviene durante una conferencia en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 4 de mayo de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Francisco Sanz Gutiérrez

Esta semana se han cumplido cinco meses de la captura y caída de Nicolás Maduro, cuya figura va difuminándose cada vez más en una Venezuela posmadurista, pero aún chavista, si bien se encuentra bajo el tutelaje inocultable de Estados Unidos.