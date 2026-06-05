Esta semana se han cumplido cinco meses de la captura y caída de Nicolás Maduro, cuya figura va difuminándose cada vez más en una Venezuela posmadurista, pero aún chavista, si bien se encuentra bajo el tutelaje inocultable de Estados Unidos.

Corren ahora los tiempos del llamado ‘rodrigato’, en alusión a los hermanos Rodríguez: Delcy como presidenta interina y Jorge al frente de la Asamblea Nacional (Congreso) son las caras más visibles de un movimiento que está al frente de los asuntos estratégicos del país y que sigue contando, por ahora, con el beneplácito de la Administración Trump.

Justamente en estos días Delcy Rodríguez se encuentra en India en su primera visita oficial como mandataria encargada. El gigante asiático es el tercer mayor comprador de petróleo del mundo y hasta allí ha viajado ella con su comitiva para fortalecer la cooperación energética en un momento en que el país más poblado del planeta está aumentando sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones y cortes producidos por la situación bélica en Medio Oriente.

Recordemos que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, habló a comienzos de enero de tres fases en la evolución de Venezuela una vez sacado del juego Maduro: estabilización, recuperación y transición a la democracia.

Hace unos días varias autoridades estadounidenses remarcaron que la primera fase ya podía darse por conseguida, así que la presencia de Delcy Rodríguez en India tiene que ver con la etapa de recuperación, cuyo objetivo es la reintegración de Venezuela al mercado global.

Este avance no quita que las demandas para una nueva convocatoria a elecciones se sigan intensificando, tal como señala la agencia EFE, bajo la premisa del artículo 334 de la Constitución que establece las faltas temporales o absolutas del presidente.

La oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, propone una negociación política con el gobierno interino bajo la mirada de Estados Unidos con el fin último de llegar a elecciones, pero ello implica un paso previo importantísimo: el retorno al país de numerosos líderes y activistas opositores.