El Vaticano admitió el miércoles haber alterado una foto que envió a los medios de comunicación de una carta del papa emérito Benedicto XVI sobre los antecedentes teológicos del papa Francisco. La manipulación cambió el significado del mensaje de una forma que viola los estándares del fotoperiodismo.

La oficina de comunicaciones de la Santa Sede difundió la imagen el lunes para conmemorar los cinco años del papado de Francisco. La carta fue citada por monseñor Dario Vigano, jefe de comunicaciones, para responder a quienes critican las bases teológicas y filosóficas de Francisco y dicen que rompe con el papado de Benedicto XVI.

En la parte de la carta que es legible en la foto, Benedicto XVI describe un nuevo volumen de libros sobre teología de Francisco como evidencia de los "tontos prejuicios" de los críticos. El proyecto de los libros, escribe Benedicto, “ayuda a ver la continuidad interior entre dos pontificados, con todas las diferencias en estilo y temperamento”.

El Vaticano admitió a The Associated Press el miércoles que borró las dos últimas líneas de la página de la carta de Benedicto. (Foto: AP )

El Vaticano admitió a The Associated Press el miércoles que borró las dos últimas líneas de la página donde Benedicto comienza a explicar que él no leyó los libros. Escribió que no puede contribuir con una evaluación teológica de Francisco como le solicitó Vigano porque tiene otros proyectos.

Un portavoz del Vaticano, que habló bajo condición de anonimato, no explicó por qué la Santa Sede eliminó las líneas y se limitó a comentar que nunca se tuvo la intención de difundir todo el documento. De hecho, la segunda hoja de la misiva está totalmente cubierta en la foto por una pila de libros, y solo se ve una pequeña firma de Benedicto XVI para demostrar su autenticidad.

El contenido faltante de la carta alteró significativamente el significado de las citas que el Vaticano decidió destacar, las cuales fueron reproducidas ampliamente en la prensa. Esas citas parecían indicar que Benedicto XVI había leído los libros y que les daba su respaldo completo. La manipulación de la foto es importante porque los medios dependen de los fotógrafos del Vaticano para obtener imágenes del papa o de eventos que son a puerta cerrada para la prensa independiente.

El contenido faltante de la carta alteró significativamente el significado de las citas que el Vaticano decidió destacar.(Foto: Reuters)

Vigano leyó partes de la carta durante una conferencia de prensa para presentar los volúmenes, inclusive las líneas que fueron borradas. Sandro Magister, un periodista que estuvo en la presentación, transcribió los comentarios de Vigano y los publicó en su blog. Sin embargo, Vigano no leyó toda la carta. El Vaticano no respondió a una solicitud para ver el texto completo.

La mayoría de los medios independientes, The Associated Press entre ellos, siguen estrictos estándares que prohíben la manipulación digital de las fotos.

“Ningún elemento debe añadirse o sustraerse digitalmente de ninguna fotografía”, se lee en las normas de AP, que son consideradas la norma de la industria entre las agencias noticiosas.

Vigano encabeza la nueva Secretaría de Comunicaciones del Vaticano, que agrupa a todos los medios de comunicación en un esfuerzo por reducir costos y mejorar su eficiencia, como parte de las labores de reforma de Francisco. El reciente mensaje que difundió la oficina sobre el Día Mundial de las Comunicaciones sociales de la iglesia, describió las “noticias falsas” como perversas y exhortó a la prensa a ir tras la verdad.

Fuente: AP