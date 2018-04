El presidente ejecutivo de Facebook Inc., Mark Zuckerberg, enfrentó 10 horas de preguntas de cerca de 100 legisladores estadounidenses durante dos días de audiencias, de las que salió prácticamente indemne y considerablemente más rico.



El ejecutivo eludió las consultas respecto a cuánto control tienen las personas sobre sus datos en la red social más grande del mundo, al tiempo que evitó verse arrinconado para apoyar nuevas regulaciones gubernamentales.

Aunque Mark Zuckerberg, de 33 años, nunca antes había testificado en una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos, logró desviar preguntas como un veterano de Washington.



Ante la avalancha de cuestuionamientos, el fundador de la red social respondió a uno de cada tres legisladores que no podía ofrecer detalles en el momento y que su equipo estaría "en contacto". Aquí te dejamos un conteo de palabras del discurso:



- Palabras pronunciadas por

Zuckerberg:

30, 147



- Veces en las que Zuckerberg se disculpó, dijo que lo sentía

o admitió un error:

40



- Veces en que Zuckerberg respondió que tendrá a

su "equipo" en contacto o haría seguimiento

de la situación:

23



- Menciones del dormitorio de Zuckerberg en

Harvard:

12



- Menciones de Diamond y Silk, dos seguidores de Trump

cuya página de Facebook fue bloqueada recientemente:

9



- Menciones de censura en China y Brimania, en conjunto:

7



- Veces en las que Zuckerberg enfatizó que "no venden datos":

6



- Referencias a "tuberías" para describir a internet:

6



- Horas en que se le llamó "Sr. Zuckerman ":

1



- Horas en que Zuckerberg mencionó la ética:

1



El empresario fue llamado al Capitolio por el caso de Cambridge Analytica, para responder preguntas por dos días consecutivos sobre cómo el grupo -que tuvo a la campaña presidencial de Donald Trump entre sus clientes- obtuvo los datos de millones de usuarios de Facebook.



En un punto, socavó su mensaje consistente de que los usuarios de Facebook tienen control de sus datos. Dijo que se encontraba entre los cerca de 87 millones de personas cuya información personal se compartió indebidamente con la consultora política. No dio más detalles.



El desempeño de Mark Zuckerberg tuvo resultados favorables. Las acciones de Facebook cerraron con un alza de un 0,78 por ciento el miércoles después de trepar un 4,5 por ciento el martes. Durante los dos días, el valor de la participación del CEO en la compañía creció en alrededor de 3.000 millones de dólares.



Fuente: Agencias