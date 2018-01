Óscar Pérez, el policía que se reveló contra el chavismo y que lanzó varias granadas desde un helicóptero de la Policía científica contra dos edificios gubernamentales en Caracas, se encuentra rodeado por la Guardia Nacional Bolivariana. Él "se quiere entregar y no lo dejan”, denunció la madre a través de las redes sociales.

El mensaje completo de la madre de Óscar Pérez es el siguiente:



"Soy la madre de Óscar Pérez, él está tratando de entregarse y no lo dejan. Dejen que se entregue. Resguárdenme su vida. Cualquier cosa que le suceda ustedes van a ser responsables, esto se va a saber a nivel internacional. Dejen que se entregue, no es ningún asesino, él está luchando por su país, por Venezuela".

#15Ene Madre de Óscar Pérez solicitó que le permitan entregarse y resguarden la vida vida de su hijo / Video cortesía pic.twitter.com/emwLHp5n53 — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 15 de enero de 2018

Óscar Pérez se encontraba huyendo de la autoridades y el Gobierno venezolano tras la emisión de una orden de captura nacional e internacional en su contra.



Este lunes, el policía mandó un mensaje.



"Nos están disparando con lanzagrandas francotiradores, dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos, nos quieren asesinar", dijo Pérez, en un video donde se ve con el rostro ensangrentado y en compañía de otros hombres armados.



"No quieren que nos entreguemos, literalmente nos quieren asesinar, nos los acaban de decir. Fuerza", se escuchó en uno de los últimos videos grabado en medio de una balacera. "Nos vamos a entregar, no sigan disparando", agregó.

El pasado 27 de junio, Pérez y otros hombres no identificados sobrevolaron Caracas en un helicóptero de la policía científica, lanzaron cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dispararon contra el Ministerio de Interior, sin dejar víctimas.



El hecho ocurrió en medio de una oleada de protestas contra el presidente Nicolás Maduro que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.



El piloto está acusado de "ataque terrorista" y tiene orden de captura en Interpol.



Los videos de Óscar Pérez difundidos en redes sociales contra el Gobierno de Nicolás Maduro son virales en el país.