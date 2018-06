¿Cómo es la generación que creció en las dos décadas del chavismo?

- / -

Joixiri González | Cuando participó en el primer foro con siete años parecía una experta en criminalidad y tenía "mil cuentos sobre historias violentas". Se graduó en la carrera de Riesgos y Seguros y luego comenzó a estudiar Idiomas Modernos, pero no pudo terminar porque el semestre era cada vez más costoso. Desde hace nueve meses vive en Chile con su pareja y trabaja en una compañía de motos. No tiene hijos "porque si la situación no me da para estudiar, menos para eso". (Foto: El Nacional / GDA)