Conforme a los criterios de Saber más

José Antonio Colina, exmilitar y presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), no espera nada de la oposición de su país. Afirma que la participación de gran parte de ese sector en las elecciones regionales de noviembre y en las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro es un error por el que solo pagará el pueblo de Venezuela.

“Si hablamos en términos de liderazgo político, la oposición es inexistente. No goza de ningún tipo de apoyo de la población, ni dentro ni fuera del país”, dice a El Comercio desde Miami, donde la semana pasada su organización recibió a Leopoldo López con una protesta y clamores de decepción.

—¿Cómo llegó la oposición a este punto?

La oposición no cumplió los objetivos y las promesas que había planteado y desaprovechó varios momentos importantes. Nunca plantearon en el ámbito internacional una salida de fuerza, dado el carácter criminal del régimen. Además, a Guaidó le costó bastante venir a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump, que era su aliado principal. Lo que terminó de defraudar a la sociedad venezolana fueron los casos de corrupción y la falta de transparencia al manejar los recursos y activos dados por la comunidad internacional. La negociación y participación en las elecciones regionales de noviembre también ha generado decepción.

Todo eso ha preparado un caldo de cultivo bastante espeso en el cual la sociedad venezolana ya no cree en la oposición, no respalda a ningún líder político y no tiene puestas sus esperanzas en una salida en la cual estos señores tengan algún tipo de protagonismo. Por esas razones, la oposición, que en algún momento estuvo muy unida y tuvo mucho poder y mucha fuerza, prácticamente terminó disolviéndose por su falta de credibilidad y transparencia.

José Antonio Colina, de 46 años, huyó de Venezuela en el 2003. (Foto: AP)

—¿Cómo percibe la figura de Guaidó al día de hoy?, ¿qué peso tiene?

No tiene ningún peso en la oposición. Guaidó es el político más fracasado en la historia de Venezuela y es el que tiene mayor cantidad de rechazo en este momento porque ha sido el único político que ha tenido el apoyo de 66 países, que ha podido administrar recursos y que, lamentablemente, no tuvo la capacidad ni el valor de lograr una transición para la libertad de Venezuela.

Él trata de hacer ver que es el presidente interino, que es el líder de la oposición, pero es un liderazgo completamente inexistente, representa a un gobierno que no existe, es un capital político que está completamente perdido. No tiene ningún tipo de opción para recuperar el terreno que ha perdido.

Juan Guaidó apoya la participación de la oposición en las elecciones regionales de noviembre. (Foto: AFP)

—Leopoldo López defiende que, si bien no hay garantías para las elecciones regionales, esos comicios pueden ser útiles para la oposición...

Es una tremenda incoherencia porque si las elecciones no sirven, entonces para qué va a participar. Leopoldo López se convirtió en un gran estafador político, que vendió una determinada postura para ganar apoyo, pero que una vez que llegó a una posición de poder no mantuvo esa postura, sino que se convirtió en lo que él mismo criticaba.

—¿Qué espera que pase tras las elecciones de noviembre?

Que el régimen se mantenga en el poder, ahora con cierto halo de legitimidad porque al presentarse a un proceso electoral la oposición está reconociendo al régimen de Nicolás Maduro. En líneas generales, para el venezolano de a pie estas elecciones no van a representar absolutamente nada porque el país sigue en una crisis económica, sigue sin alimentos, sin medicinas. El ciudadano común sigue teniendo que sortear una serie de dificultades para poder sobrevivir, la gente sigue muriendo de hambre, de COVID-19, la gente sigue saliendo a pie por la frontera. La elección de noviembre no representa absolutamente nada.

Venezuela realizó el domingo un simulacro electoral para las elecciones regionales y locales de noviembre. (Foto: AFP)

—¿Qué ganará Maduro?

Nicolás Maduro busca que le levanten las sanciones y obtener legitimidad, pero lo que va a obtener es cierta legitimidad. Las sanciones no se las van a quitar, así que realmente creo que aquí perdieron todos.

—Tampoco cree que las negociaciones en México resulten en algo positivo para los venezolanos...

Eso no va a llegar a ninguna parte porque Maduro quiere que le quiten las sanciones y eso no va a ocurrir. Estados Unidos ya dio un primer paso importante descertificando a Venezuela de la lucha contra el narcotráfico. Ningún país que no luche contra el narcotráfico va a obtener préstamos de la banca internacional ni va a obtener ayuda de la comunidad internacional así que no hay manera de que le puedan levantar las sanciones. Ese diálogo no va a llegar a absolutamente nada.

Nicolás Maduro busca que Estados Unidos levante las sanciones económicas impuestas a Venezuela. (Foto: AFP)

—México está auspiciando los diálogos con el gobierno, la Unión Europea va a ser garante en los comicios de noviembre. ¿Cómo ve el papel que ha adoptado la comunidad internacional?

Veo el papel de la comunidad internacional un poco deficiente porque una cantidad de países que son aliados del régimen, como México, y la Unión Europea están jugando al negocio de la negociación y el entendimiento, sin importarles que el régimen de Maduro es un régimen de narcotraficantes, donde hay recompensas por los principales jerarcas de la llamada revolución. Yo creo que ellos están apuntando a que el régimen tenga cierta legitimidad para que Estados Unidos le levante las sanciones, pero eso no va a ocurrir.

—¿Qué camino ve ahora para salir de esta crisis?

Lamentablemente, no veo un camino seguro ni para la oposición ni para la sociedad venezolana para lograr algún cambio, por lo menos a corto plazo. Para que eso pueda ocurrir tendrían que venir otros actores políticos comprometidos con la salida del régimen, que estén dispuestos a sacrificar lo necesario para salir de un tipo de régimen como este.

_______________

VIDEO RECOMENDADO

Venezuela: mueren 15 pacientes con covid tras apagón