A menos de tres meses de que expire la vigencia del gobierno encargado presidido por Juan Guaidó, dos sucesos dominan la política venezolana: las elecciones regionales y locales de noviembre y el hoy suspendido diálogo que tiene a México como anfitrión. En ambos eventos participa, no sin discrepancias, gran parte de la oposición.

El exdiputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) elegida en el 2015, liderada por Guaidó, insiste en que la meta es sacar a Nicolás Maduro del poder y reconoce que es necesario que la oposición haga un mea culpa.

—Maduro suspendió el diálogo tras la extradición a EE.UU. de su presunto testaferro Alex Saab. ¿Esto prueba que no se puede confiar en su gobierno? ¿Cómo queda la oposición?

La suspensión del diálogo demuestra el poco interés que Maduro y sus cómplices tienen para buscar una solución a la crisis en Venezuela. Si se ha establecido un mecanismo de negociación para buscar resolverla, ese mecanismo tiene que servir no para que se dilaten las cosas, no para ganar tiempo, sino fundamentalmente para que haya una solución.

La oposición debería insistir en buscar que, con el acompañamiento de Estados Unidos y Europa, se pueda lograr que esa mesa de negociación se reactive y se logre el objetivo de tener condiciones y acordar un cronograma electoral que incluya la presidencia de la república.

—Usted decidió no participar en las elecciones de noviembre, pero gran parte de la oposición sí lo está haciendo. ¿Qué opina de eso?

Yo tengo la convicción de que en este momento no hay condiciones para ir a ese proceso, pero respeto a los opositores que han decido participar. Lo único que les pido es que no pierdan el foco. No hay forma de resolver ningún problema en el país mientras maduro siga usurpando la presidencia. Los candidatos tienen que asumir una actitud combativa en contra de la dictadura.

Nicolás Maduro suspendió la participación de su gobierno en el diálogo con la oposición que se desarrollaba en México. (Foto: AFP)

—¿Qué repercusiones dejará la celebración de estos comicios? ¿Cambiará algo?

Lo que pasa es que el régimen de Maduro y la falta de condiciones influyen negativamente en ese proceso. A mí no me pueden decir que un Consejo Nacional Electoral que fue designado por una Asamblea Nacional que ha sido desconocida por los venezolanos y por el mundo puede tener credibilidad. El Consejo Nacional Electoral está controlado totalmente por el régimen de Maduro. El resultado que puede obtenerse es uno que puede no compaginarse con la voluntad popular y eso sería bastante grave.

—¿En qué estado se encuentra la oposición venezolana?

Además del proceso de negociación y del evento electoral, este año está marcado por todo lo que tiene que ver con el desenlace del gobierno interino y de la Asamblea Nacional del 2015, que es un asunto que está generando ruido en la oposición venezolana.

La oposición tiene que decidir qué va a hacer con la Asamblea Nacional y el gobierno interino porque el estatuto de la transición establece como plazo para el funcionamiento de ambas instancias el día 5 de enero del 2022. La oposición tiene que lograr cohesionarse mucho más y tener claro cuál es su objetivo y el objetivo no es cohabitar con Maduro, el objetivo es lograr que Maduro salga de la presidencia que usurpa e iniciar el proceso de transformación que el país pide a gritos.

—La oposición se vio ensombrecida por las denuncias de corrupción contra Guaidó. ¿Cómo ve su rol?

Yo no dudo de la lucha que Guaidó ha librado para lograr que la democracia pueda ser reinstalada en Venezuela. Al no lograr que Maduro salga del poder, no solo Guaidó sino todos los que formamos parte de la alternativa democrática pasamos a ser cuestionados por la colectividad. Eso ha erosionado a la dirigencia política opositora, que hoy tiene niveles de popularidad similares a los de Maduro.

La gente está en una tónica de descreimiento de todo, de descreimiento a Maduro y descreimiento a la alternativa democrática y eso es muy malo porque desanima a la gente y se convierte en un acto de desesperanza y hace que la gente sienta que ya no hay nada que hacer y que tendremos que aguantarnos esta situación por los próximos años.

En el 2019, Juan Guaidó fue reconocido por más de 60 países como presidente interino de Venezuela. (Foto: AFP)

—¿Se puede hablar de responsables de la situación actual de la oposición?

Yo creo que todos somos responsables. Este es un momento para que todos, incluyendo la sociedad venezolana, nos revisemos. Cada uno de los actores políticos debemos tener la suficiente valentía y humildad para asumir la cuota de responsabilidad que nos corresponde por lo que ha pasado en el país en los últimos tiempos.

—¿La oposición tiene una estrategia para después del 5 de enero, cuando dejan de funcionar el gobierno interino y la AN del 2015?

No, no hay un lineamiento claro. Es fundamental que los actores de la oposición discutamos todo eso, que logremos detectar puntos de encuentro. Hay muchas diferencias en este momento.

Todos los temas vinculados a la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Monómeros Colombo Venezolana S.A., administrada por Guaidó desde el2019, Citgo y a todo lo que tiene que ver con la actuación del gobierno interino lamentablemente son factores de discordancia dentro de la oposición. En la última sesión de la Asamblea Nacional legítima hicimos la propuesta de designar una comisión para detectar todos los inconvenientes, investigar todo lo que haya que investigar, establecer las responsabilidades, reestructurar la junta directiva y que se acaben los ruidos que hay entre nosotros en la oposición. No digo que esa sea la única raíz de los ruidos, pero evidentemente es una raíz importante porque tiene que ver con manejo de recursos.

Juan Pablo Guanipa es primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) elegida en el 2015. (Foto: AP)

—México es escenario del dialogo y la Unión Europea es garante del proceso electoral. ¿Cómo califica el papel actual de la comunidad internacional?

Nosotros somos responsables de lograr que esto termine, pero sin la comunidad internacional no va a ser posible porque nos estamos enfrentando a una dictadura vinculada al delito y a países cuyos dirigentes desdeñan la democracia. No es cualquier cosa. Por tanto, desde la perspectiva geopolítica internacional esto tiene que llevarnos a alianzas con actores del mundo occidental.

El papel de la comunidad internacional ha cambiado, hace pocos años ese papel era mucho más fuerte y protagónico y hoy Venezuela no está en los primeros lugares de a jerarquía de los problemas que deban ser abordados para esos países, quizá hay una visión no tan clara del riesgo que para el hemisferio occidental significa Maduro usurpando la presidencia de Venezuela. Yo lo que puedo agradecer a los países es el esfuerzo que han hecho y pedir que le demos un reimpulso, un relanzamiento a esa lucha.

—El Perú, fundador del Grupo de Lima, cambió su postura sobre Venezuela. ¿Cuán preocupante le resulta la posición de Pedro Castillo sobre el régimen?

Es obvio que hay un cambio en la conducción del país y eso va a afectar el desarrollo y desenvolvimiento del Grupo de Lima. El Grupo de Lima ha tenido una actuación protagónica en la lucha que hemos librado los venezolanos para salir del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

Nos preocupa la presencia de una persona que es afecta ideológicamente a Nicolás Maduro, pero yo creo que en estos casos las ideologías deberían estar de lado. Yo no puedo asumir solidaridad con un régimen que ha sido un régimen usurpador del poder, que ha ido en contra de los derechos humanos y que ha irrespetado la dignidad de los venezolanos. Cuando esas cosas pasan lo ideológico debería pasar a un segundo plano y aspiramos que sea así en el caso de Perú.

