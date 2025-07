La brutal ola de represión del chavismo en los últimos días: unos salen y otros entran a prisión en Venezuela

“Más de 20 desaparecidos y presos en 72 horas“, denunció la lideresa a través de su cuenta en la red social X. La situación había sido reportada un día antes por la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), desde donde aseguraban que consistía en la última muestra de una “dinámica perversa de puerta giratoria” aplicada por el chavismo.

“Nos preocupa profundamente que, mientras algunas excarcelaciones se concretan, continúen ocurriendo nuevas detenciones arbitrarias, generando una dinámica perversa de puerta giratoria. La represión no se ha detenido y la persecución política sigue afectando a más familias venezolanas”, señala el comunicado de Clipp difundido por redes sociales.

María Corina Machado denunció una nueva ola de represión por parte del chavismo en los últimos días.

“La puerta giratoria responde a una serie de negociaciones, acuerdos o concesiones que en algún momento da el régimen. En la mayoría de casos está acompañado de la excarcelación de presos políticos, pero tras un tiempo comienza una nueva ola de detenciones. Es un intento de siempre tener una carta con la que negociar. Y lo hemos visto usarla en casos como el de los sobrinos de Cilia Flores, la entrega de Alex Saab o aliviando sanciones con la licencia a Chevron”, explica a El Comercio el periodista de investigación y director de El Pitazo, César Batiz.

En este caso, la puerta giratoria respondería a un episodio ocurrido la semana pasada, cuando el régimen de Maduro anunció la excarcelación de diez ciudadanos estadounidenses y de 80 presos políticos venezolanos a cambio de la liberación de 252 migrantes extraditados por Estados Unidos hacia El Salvador y que estaban detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

A inicios de esta semana, sin embargo, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos denunció que solo se pudo verificar la liberación efectiva de 59 de los 80 presos políticos.

“Por este tipo de razones Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que no se acerquen a ninguna frontera con Venezuela, ni tomen vuelos con escala acá o siquiera pisen territorio venezolano. Quieren evitar bajo toda costa que el régimen tenga más cartas con las cuales presionar a la Administración Trump”, señala Batiz.

El viernes llegaron a Venezuela dos aviones con los 252 migrantes que estaban presos en El Salvador. / Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores? Justicia y Paz

- Teatro electoral -

Por el otro lado de la puerta tendríamos a los nuevos detenidos, que según el equipo de Machado se trataría principalmente de personas vinculadas a la oposición mayoritaria, así como de testigos de mesa de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024.

La oposición denuncia como fraudulentos dichos comicios en los que aseguran que Edmundo González debió ganar la presidencia. Actualmente, el líder opositor se encuentra exiliado en España mientras que María Corina permanece en la clandestinidad por motivos de seguridad.

“El régimen asegura que la oposición sabía sobre estas negociaciones, pero la oposición que se reunió con ellos no tiene nada que ver con Machado. La información que tenemos es que precisamente los detenidos son cercanos al grupo de María Corina. Ese grupo que se reunió con el chavismo es el mismo que ha asistido a negociaciones en Noruega, Qatar, México, República Dominicana. Eso nos indica que el régimen mantiene a una oposición con la que pretende negociar -en la que juega un rol fundamental el expresidente español y aliado de Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero- y otra a la que persigue“, alerta la analista política venezolana Maibort Petit.

Los nuevos detenidos estarían principalmente vinculados a la oposición mayoritaria, así como testigos de mesa de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. / JUAN BARRETO

Para la experta, esto formaría parte de una “estrategia de desgaste” emprendida por el régimen contra Machado y de la que ya hemos sido testigos en el pasado con Juan Guaidó. “Aunque no podemos compararlos porque a Guaidó lo debilitó, su conducta no fue la mejor y decepcionó a muchos venezolanos. Con María Corina hasta el momento no ha tenido éxito”, agrega Petit.

Esta situación tiene lugar a puertas de las elecciones municipales de este domingo 27, a las que organizaciones como Acceso a la Justicia han denunciado por “repetir y agravar las prácticas que contravienen principios básicos del ordenamiento jurídico electoral venezolano“.

Los comicios en los que se elegirán a los alcaldes y concejales de los 335 municipios del país se convocaron con solo 53 días de antelación. Además, se empleará el mismo padrón electoral que se usó para las presidenciales del 2024, “impidiendo a nuevos votantes inscribirse o a ciudadanos actualizar sus datos”.

“El régimen ha estado repitiendo que este domingo habrá un intento de sabotear el proceso y por eso ha justificado los arrestos. No sabemos si es verdad o no, personalmente nunca le creo al régimen. Especialmente porque siempre hace esto en vísperas de unos comicios, aunque lo correcto del 2004 hasta ahora sería decir que son un teatro de elecciones en las que el régimen elegirá a quien mejor le plazca para ocupar los cargos”, puntualiza Petit.

- Muerte en las celdas -

Uno de los objetivos durante estas recurrentes olas de represión fue el dirigente político y cercano colaboradora de María Corina, Juan Pablo Guanipa, a quien la lideresa calificó este miércoles 23 como “un héroe” que lo dio “todo por la libertad de Venezuela”.

Guanipa fue detenido el 23 de mayo tras pasar casi un año escondido del régimen. La familia del dirigente ha denunciado que su arresto fue “arbitrario” y que durante los 45 días de investigación en su contra aún no ha podido “introducir ni un solo medio de prueba que respalde su inocencia”, ni contar con un abogado privado.

“Mi papá es inocente, por eso no le permiten defenderse y le niegan el debido proceso. Tenemos con nosotros la verdad”, manifestó su hijo, Ramón Guanipa, en un video publicado en X donde pedía la liberación de su progenitor.

Juan Pablo Guanipa y otros colaboradores cercanos a María Corina Machado fueron detenidos en mayo por la dictadura de Nicolás Maduro.

En agosto del año pasado, Nicolás Maduro reconoció que su régimen detuvo a dos mil personas como parte de su solución al “brote fascista” en su contra. “Ellos no los reconocen como presos políticos sino como delincuentes, pero son presos políticos”, asevera Batiz.

Diferentes reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos y la propia ONU han denunciado que estos reos son sometidos a torturas y condiciones inhumanas. Además, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que en los últimos diez años han muerto 22 presos políticos debido a que las autoridades “esperan al último momento para atender al detenido, sin importar el cuadro clínico que presente”.

De los 22 presos políticos, cuatro de ellos fueron detenidos tras las protestas en contra del resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, asegura el OVP.

“A eso hay que sumar las muertes por tortura, como el caso del capitán de navío Acosta Arévalo, también el caso del concejal Albarrán, de quien se sospecha que lo lanzaron por una ventana de la sede del SEBIN tras haberlo torturado. Esos son dos casos, hay otros. Incluso de personas que formaron parte de las filas del oficialismo, como el general Baduel, que rescató a Hugo Chávez en el 2002, luego fue un preso político por revelarse en el 2007 y después se aseguraron de que no saliera de la cárcel. Tampoco podemos olvidar el caso de Nelson Martínez, expresidente de PDVSA y ministro de Petróleo en Venezuela. Un día lo acusaron de corrupción, lo mandaron a prisión, enfermó y murió esperando que aplicasen un acuerdo para liberarlo. Desde el 28 de julio del 2024 son cinco los presos políticos que han muerto”, remata Batiz.