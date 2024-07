Al menos un millón y medio de venezolanos viven en el Perú, según cifras de la ONU. De tal cifra, cerca de 900 mil estaban en condiciones de votar en estos comicios, pero menos de 700 pudieron hacerlo debido a las trabas que el régimen le puso a los electores en el extranjero.

El Comercio conversó con cinco activistas políticos y sociales y ciudadanos venezolanos radicados en el Perú, quienes denuncian que Maduro pretende usurpar el cargo que le corresponde al opositor Edmundo González Urrutia y piden apoyo a la comunidad internacional para tratar de evitarlo. Afirman que aunque las acciones del régimen llenan de tristeza a los venezolanos, entre ellos aún persiste la esperanza de cambiar la situación. Estos son sus testimonios.

"Era inevitable no ilusionarnos"

Jesús Sánchez

Director ejecutivo de una organización civil en el Perú

Durante el proceso sabíamos que nos estábamos enfrentando contra una dictadura, pero teníamos la ilusión y la esperanza de que esta vez fuera distinto. Era inevitable no ilusionarnos y no creer que lo que se estaba expresando en las calles de Venezuela, lo que se expresaba desde el respaldo internacional y los votos era una manifestación de un pueblo decidido a cambiar, un pueblo que se cansó y que quiere un cambio.

Lo que está pasando nos duele, nos genera mucha tristeza, hay mucho dolor en la población venezolana en el exterior, al igual que la que está dentro del país, pero nos toca seguir confiando. Pesa la frustración, la rabia, el dolor y las lágrimas, pero en estos momentos nos toca seguir confiando, nos toca mantener esa fe y seguir confiando en María Corina, que ha sido nuestra líder en todo este proceso. Hemos ganado distintas batallas. La guerra no está perdida.

En Perú ayer la población venezolana regresó a casa con lágrimas, con mucho dolor diciendo que nos volvieron a robar. Nos preguntamos por qué nosotros y qué más tenemos que padecer para poder lograr la libertad de nuestro país. Ese es el sentir del ciudadano de a pie, aquel que tiene la ilusión de dejar de pasar una Navidad con su familia a través de una pantalla.

"Estoy convencido de que esto no ha terminado. El domingo hubo una manifestación cívica en Venezuela, donde la gente desde muy temprano votó. Muchos escribieron ‘he votado por ti, para qué regreses’. Eso es lo que hoy me motiva"

"Ellos tienen secuestrado al país y ya no lo vamos a permitir"

Edgardo Castro

Coordinador de organización de Voluntad Popular en el Perú

No nos sorprende el resultado del domingo. Maduro y su régimen tenían que asegurar el secuestro del país. Si ellos caen, caen las mafias, el narcotráfico, la corrupción y todos los males que han generado miseria en el país. Es ilógico que ellos entreguen el poder fácilmente, van a intentar quedarse hasta más no poder.

Nosotros no salimos de nuestro país porque quisimos, fuimos obligados a salir. Nosotros estamos exiliados, nuestro tránsito fuera de Venezuela es temporal, tenemos que seguir haciendo presión y fuerza para que esto cambie. Esto no terminó el domingo, sigue hasta el final y eso significa que no acabará hasta sacar al régimen del poder. Ellos tienen secuestrado al país y ya no lo vamos a permitir.

"La comunidad venezolana en el Perú está organizada. Nosotros estamos atentos, estamos muy esperanzados, tenemos mucha fuerza y mucha fe en que el cambio va a llegar a Venezuela".

"De consolidarse el golpe de Estado no vamos a poder regresar"

Luis Parada

Comerciante y representante del partido opositor Voluntad Popular





Era previsible que ellos no iban a aceptar tan fácilmente una derrota electoral. Nosotros tenemos las actas, no hay un centro de votación donde ellos puedan demostrar que ganó Nicolás Maduro. Es por ello que han hecho las cosas a la carrera para no dar espacio a que la gente se movilice. Sin embargo, ya es demasiado tarde. La gente ya se hartó.

De consolidarse el fraude y el golpe de Estado los venezolanos en el exterior no vamos a poder regresar. Había mucha expectativa de regresar. Sin embargo, el impacto más fuerte será que va a aumentar la migración venezolana de forma legal e ilegal. De consolidarse la dictadura la gente no va a aguantar más. Nosotros hacemos un llamado a los gobiernos del mundo a que nos ayuden, que desconozcan al régimen y nos ayuden a salir de esta dictadura. No nos dejen solos.

Nosotros vamos a seguir trabajando para restituir la democracia y la libertad de nuestro país. Vamos a seguir en esta lucha y más temprano que tarde lo vamos a lograr. Ya se demostró que a Maduro no le queda respaldo en ningún espacio de Venezuela.

"Vamos a seguir adelante, nuestros sueños quizás se van a demorar un poco más, pero no será mucho. Maduro y su régimen tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Nosotros como comando en el exterior seguiremos apoyando y motivando a la gente en Venezuela".

"Muchos planes se truncan"

Daniel Tarazona

Activista social venezolano y representante de la ONG Mag-Thebay

Aunque no fue una sorpresa, sí causa mucha indignación, mucha molestia, porque esperábamos que dentro de este grupo de tiranos que quieren arrebatar por más tiempo la libertad de los venezolanos algunos dieran una respuesta coherente y aceptaran las negociaciones y los ofrecimientos de la comunidad internacional y de la dirigencia opositora. Sin embargo, dieron un paso al lado a la paz.

Es un golpe de Estado contra la soberanía nacional, contra el pueblo de Venezuela, contra las instituciones, contra todos los parámetros nacionales e internacionales. Esto impacta significativamente en la vida de todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Y ojo, no solo los venezolanos. La región no aguanta una migración más y lo que va a ocasionar este resultado, este golpe de Estado en Venezuela es una migración masiva porque la gente no se va a quedar en Venezuela si efectivamente la comunidad internacional no ayuda al pueblo venezolano a salir definitivamente de este narcoestado.

Muchos planes se truncan. Muchos de nosotros teníamos la esperanza de volver a nuestra patria en el corto tiempo posible. Al ver estos resultados, obviamente para nosotros es más difícil tomar una decisión de volver. Muchos quisiéramos luchar allá por nuestra libertad, pero hay muchas cosas que impiden que eso se materialice.

"Ahora esperamos que la comunidad internacional, desde Perú hasta el resto del mundo, tenga una postura más contundente que en las últimas elecciones, que no solamente se quede en comunicados o sanciones simples".

"Ese resultado nos hace revivir viejas heridas"

Diego Collas

Ciudadano venezolano

Ese resultado nos hace revivir viejas heridas. Es revivir toda esa impotencia, pero en esta oportunidad yo creo que hemos aprendido de las experiencias pasadas y si bien no deja de desmoralizarnos cada vez es más evidente que estamos padeciendo a un régimen dictatorial, una dictadura sin escrúpulos, capaz de mentir a niveles enormes sin respetar nada.

Además de sentir tristeza, no podemos dejar de pensar en que los venezolanos en el exterior no tenemos un respaldo, no tenemos un acompañamiento oficial de nuestra nación porque el régimen tiene secuestrado a todo el país.

Uno no deja de soñar e imaginar un regreso a nuestro país. Yo soy de los que piensa en que no es algo inmediato porque tenemos una vida ya hecha en Perú, hay planes, pero no puedo mentir. Si el día de mañana mi país recupera la libertad no descarto hacer planes que impliquen retomar a Venezuela en un mediano plazo, allá están mis raíces, los familiares que aún quedan. Todo eso nos llama.

El domingo vimos cómo el migrante venezolano añora recuperar su país. Nos organizamos y esperamos juntos los resultados, estamos siempre atentos a darnos apoyo.

"Ser un venezolano migrante significa apoyo, unidad, solidaridad y sobre todo un sentimiento, un dolor y una esperanza común. Yo sé que el liderazgo de la oposición va a formular las estrategias y no vamos a repetir los mismos errores. Vamos a demostrar que somos un bravo pueblo".