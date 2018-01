El ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) Rafael Ramírez aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro ha buscado establecer un pacto con Estados Unidos, que ha sancionado a varios altos funcionarios del país caribeño y tilda de "dictadura" a la Administración chavista.

"El Gobierno, de manera secreta, ha tratado de establecer algún tipo de pacto con el imperio, pero este quiere la entrega de todo. Emisarios especiales y ministros, han ido al norte a ofrecer acuerdos", reza una carta abierta firmada por Ramírez y publicada este domingo en el diario venezolano Panorama.

Ramírez fue 12 años ministro de Petróleo en Venezuela y durante una década presidente de la estatal PDVSA, y se ha alejado del Gobierno de Maduro en los últimos meses, al punto de que en diciembre pasado renunció a su cargo como representante del país en la ONU y ha publicado varios artículos para criticar al mandatario.

El también llamado "zar petrolero" aseguró en su carta que desde Caracas "han hecho de todo" en la búsqueda de acuerdos con Washington que incluyen "oportunidades petroleras" y "contribuciones a la toma de posesión" del presidente Donald Trump.

"En Nueva York era conocido que dos ministros fueron a hablar con la Exxon Mobil a ofrecer arreglos, volver a la Faja Petrolífera, incluso explotar de conjunto las áreas limítrofes del país usurpadas por ellos de facto. Ni siquiera los recibió el presidente de la empresa. Las trasnacionales lo quieren todo", señala el escrito.

El ex ministro acusó al Ejecutivo de entregar los campos petroleros a personas vinculadas con la oposición venezolana y sus familiares, con quienes "han sellado acuerdos y compromisos" en un intento por "congraciarse con las trasnacionales para que vuelvan al país".

"Se ha argumentado que cualquier crítica que se haga dentro del chavismo solo contribuye a fortalecer a la derecha, mientras, se negocia con AD, con UNT (dos partidos opositores) y otros factores para acordar una convivencia de intereses", prosigue la misiva.

Ramírez cree que el chavismo pretende "entregar PDVSA a las trasnacionales y los nuevos grupos económicos como sucedió tras la caída de la Unión Soviética".

"Es la esencia del nuevo pacto, no el que se discute en República Dominicana, (sino) el que ya se ha cerrado con factores de la oposición", agregó en alusión al proceso de diálogo que mantienen Gobierno y oposición en Santo Domingo para buscar una salida a la crisis que vive el país.

La Fiscalía venezolana acusó recientemente a Ramírez por delitos de corrupción durante su gestión y pidió a Interpol la alerta roja para su captura.

El ex ministro reiteró que no cometió irregularidades en la industria petrolera venezolana que, según dijo, ha perdido su capacidad de producción en más de un millón de barriles por día, y "las refinerías no pueden abastecer el mercado interno".

En este sentido, dijo que advirtió al Ejecutivo sobre los problemas en PDVSA y de la caída en los precios del crudo en 2014 pero, afirmó, el chavismo hizo caso omiso y "se impusieron los intereses de los grupos económicos que se han hecho mil millonarios" con la depreciación de la moneda local frente al dólar estadounidense.



