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Resumen

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Omar Artan fue deportado de Estados Unidos y no dirigirá en el Mundial 2026. (Foto: Composición Correo)
Omar Artan fue deportado de Estados Unidos y no dirigirá en el Mundial 2026. (Foto: Composición Correo)
Por Francisco Sanz Gutiérrez

“¡Bienvenidos todos!” es una frase que se exclama siempre que se inaugura un certamen deportivo que concita la atención global. Y tratándose del máximo evento futbolístico del planeta, como la Copa del Mundo, con mayor energía. Pero esta edición, que tiene a Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones, ocurre en un ambiente enrarecido por la tensión geopolítica no solo entre las tres naciones sede sino entre Washington y algunos países asiáticos y africanos.