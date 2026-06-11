“¡Bienvenidos todos!” es una frase que se exclama siempre que se inaugura un certamen deportivo que concita la atención global. Y tratándose del máximo evento futbolístico del planeta, como la Copa del Mundo, con mayor energía. Pero esta edición, que tiene a Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones, ocurre en un ambiente enrarecido por la tensión geopolítica no solo entre las tres naciones sede sino entre Washington y algunos países asiáticos y africanos.

No todos están encontrando entonces la puerta de entrada abierta. El caso más mediático, por ahora, es el del árbitro Omar Artan. Somalia no clasificó al Mundial 2026, pero iba a tener un representante en el campeonato con este juez de 34 años, cuyo desempeño en las canchas lo llevó a ser calificado como el mejor de África en el 2025 y a arbitrar la final de la Liga de Campeones de dicho continente el mes pasado.

Artan llegó el sábado último al aeropuerto internacional de Miami procedente de Estambul (Turquía) y fue interrogado durante 11 horas por funcionarios fronterizos, que después lo condujeron a una celda de retención antes de enviarlo de vuelta al lugar desde el que partió.