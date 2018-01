La vida de Joseph Pilates, el creador del popular ejercicio fitness

Cuesta imaginar que el hombre con cuerpo de Adonis que inspiró a millones de personas a seguir su filosofía de trabajo al cuerpo haya sido un niño frágil que creció siendo matoneado, sufriendo de raquitismo y asma.

Pero fue precisamente esa difícil infancia la que delineó la vida de Joseph H. Pilates, el gurú que desarrolló uno de los sistemas de entrenamiento más populares del mundo del fitness y la actividad física.

Hijo de un padre gimnasta de ascendencia griega y de madre alemana naturópata, Pilates tuvo interés desde pequeño por su cuerpo y los límites físicos que el mismo podía alcanzar, tanto de fuerza como de flexibilidad.



Su método de ejercicio mezcla diversas disciplinas como la gimnasia y el yoga, pero su fuente de inspiración tuvo origen en lo más básico del mundo animal.



"Lo llamaba Cronología, que tiene como fin el control de la mente sobre el cuerpo para fusionar su fuerza con su flexibilidad", le explicó a la BBC Mary Bowen, la pupila de Pilates de más edad en el mundo.



"Él me contó que basó su método en un bebé y un gato, lo que para mi fue extraño ya que nunca tuve un bebé o un gato", recordó Bowen sobre el primer día que entró al estudio del maestro alemán y su esposa Clara en Nueva York hacia fines de los años 50.



"Significa que en su estudio de los movimientos de un bebé y de un animal, especialmente de un gato, que él pensó era la mayor creación del todopoderoso, él concluyó que el gato podía hacer todo mejor".



"No necesariamente utilizando todas las partes de su cuerpo para todo, sino de manera económica, descansa completamente y se mueve completamente. Eso era justo lo que yo necesitaba", aseguró la que fuera bailarina y que se convirtió en una de las primeras alumnas de Pilates.

— Revolucionario —



Antes de llegar a Nueva York, Pilates vivió en Inglaterra donde se desempeñó como boxeador y artista en un circo hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial.



A raíz del conflicto, él fue detenido en un campamento en la Isla de Man donde fue dando forma y evolucionando su sistema.



Allí pasó tres años y medio trabajando en el hospital y entre sus funcionas organizaba sesiones con los prisioneros para mejorar su condición física, basado en el movimiento y en la respiración.



Fue también en ese período donde comenzó a mostrar su faceta como inventor, aprovechando los resortes de los colchones, para crear una máquina que permitiera a los heridos que no se podían parar de sus camas participar en las sesiones de ejercicio.



Allí fue que descubrió los beneficios de aprovechar la resistencia de los resortes para variar el grado de exigencia de los movimientos.



Tras el final de la guerra se traslada a Estados Unidos en 1925, donde conoce a su esposa Clara en el viaje en barco, y abre un estudio dedicado a la Cronología, que al estar en un edificio junto a otros estudios de danza y arte tuvo acogida entre bailarines y acróbatas.



También publicó un libro, pero su el auge de su sistema de trabajo al cuerpo llegaría mucho después de su muerte en 1967.

— Legado —



"Nunca fue un gran negocio y nunca se promovió a él mismo", comentó Bowen, quien ahora tiene 87 años.



"Se fue con rabia porque no había logrado uno de sus objetivos. Es verdad que nosotros dedicamos parte de nuestras vidas al método, pero lo que él quería es lo que vemos ahora, que es reconocido en todo el mundo".



Bowen explicó que tras la muerte de Pilates hubo un período de unos siete años en el que pareció que estuvo en peligro la continuidad de su método.



"No éramos muchos y él era el maestro, el alma", recordó.



"Yo seguí practicándolo, indagando más sobre el concepto, pero fue sólo 16 años después cuando personas con las que trabajaba me preguntaron qué era lo que estaba haciendo con esas máquinas y me pidieron que les enseñara".



Bowen cree que fue a raíz de la consciencia que se creó en la gente sobre los beneficios del ejercicio en la segunda mitad de los años 70 y principios de los 80 lo que permitió que el método que se popularizó bajo el nombre de su inventor "agarrara vuelo".



A fin de cuentas se trata de "una invitación a descubrir todos los tipos de movimientos que tu cuerpo puede hacer".