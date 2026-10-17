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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La amenaza de las deepfakes siguen latentes hasta el día de hoy. (Foto: Kaspersky)
La amenaza de las deepfakes siguen latentes hasta el día de hoy. (Foto: Kaspersky)
Por Milagros Asto Sánchez

Demostrar qué es real en los tiempos de la IA resulta cada vez más complicado. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha desmentido públicamente varios ‘deepfakes’ creados con inteligencia artificial que suplantaban su identidad. Solo en mayo de este año, la lideresa comprobó indignada cómo imágenes falsas que la mostraban en ropa interior o videos que distorsionaban su postura sobre Israel se viralizaron en las redes sociales causando confusión. Tras varios años combatiendo la desinformación, Meloni anunció una estrategia radical hace unas semanas.