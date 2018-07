Los ex futbolistas croata Zvonimir Boban (i); el inglés Alex Scott (2-i); el alemán Lothar Matthaus (3-i, delante); el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (4-i, delante); el presidente Ruso, Vladimir Putin (4-d, delante); los ex futbolistas mexicano Jorge Campos Navarrete (3-d, delante); el uruguayo Diego Forlan (2-d), el inglés Rio Ferdinand (d), el danés Peter Schmeichel (d, detrás); el holandés Marcel 'Marco' van Basten (i, detrás); y el vicepresidente primero de la Federación de Fútbol rusa, Nikita Simonyan (c, detrás) en el Kremlin. (Foto: EFE/ Alexei Druzhinin)

EFE