El palacio exuda lujo y pompa. Vale más de 1.300 millones de dólares, ocupa 17.692 metros cuadrados y está rodeado por un terreno de 7 mil hectáreas. Está en la ciudad de Gelendzhik, a orillas del Mar Negro y circundado por bosques y montañas. Es una fortaleza inexpugnable supuestamente construida por importantes empresarios rusos para Vladimir Putin, el reservado presidente que cuida con celo su privacidad y la de su familia.

La residencia, además, tendría una pista de hielo subterránea para hockey, una sala de cine, un casino, un anfiteatro, un viñedo, un invernadero de 2.500 metros cuadrados, su propio puerto, helipuerto, una iglesia y zona de exclusión aérea. También habría un túnel especial que conecta la fortaleza con el mar.

Aunque los rumores de la existencia de este lugar exclusivo para Putin no son nuevos -se habla del lugar desde hace una década- la investigación la ha ampliado Alexéi Navalny, el líder opositor que fue envenenado hace unos meses y que está detenido en Moscú desde mediados de enero, cuando regresó de Alemania tras haber estado a punto de morir.

En esta página web, en ruso, están los detalles de la investigación elaborada por el Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), creado por Navalny.

El video de la denuncia titulado “Un palacio para Putin. La historia del mayor soborno”, ya ha sido visto más de 101 millones de veces en YouTube desde el 19 de enero, y la repercusión ha sido tal que el propio Putin, que nunca se molestaba en responder a Navalny ni mucho menos nombrarlo, ha salido a desmentir la acusación.

“Nada de lo que se muestra ahí como si fueran mis bienes no me pertenece ni a mí ni a mis familiares. Nunca”, dijo el pasado lunes en un encuentro televisado con estudiantes rusos.

Putin calificó de montaje el video y señaló que esas acusaciones “ya aburren”. “Se trata de una información que se baraja desde hace más de diez años. Y ahora aprovecharon un momento cómodo para juntarlo todo y hacerle un lavado de cerebro a nuestros ciudadanos. Al menos inventen algo más”, expresó en una insólita declaración.

Alexéi Navalny regresó a Moscú el 17 de enero después de estar hospitalizado en Alemania, donde se recuperó luego de haber sido envenenado en su país. Él ha acusado directamente a Putin. REUTERS/Polina Ivanova/File Photo

“Este cambio de Putin se debe a dos razones: Primero, porque Navalny se ha convertido en un interlocutor que está siendo escuchado en el extranjero dado que estuvo en Alemania cuatro meses; y segundo, porque Putin quiere conservar esta imagen de político ruso que no es corrupto. Ya lo ha hecho antes, pues en cada ocasión en que se le ha acusado de algo ha salido a desmentir”, comenta a este Diario la doctora Mira Milosevich, investigadora principal del Real Instituto Elcano y experta en Rusia.

El presidente salió al frente de las acusaciones luego que el pasado fin de semana miles de personas salieron a las calles de diversas ciudades rusas alentadas por Navalny, para protestar contra el régimen, manifestaciones que dejaron más de 3.700 arrestados.

En el medio del bosque

Efectivamente, Putin tiene razón. Los rumores sobre esta fastuosa construcción circulan desde hace varios años e incluso algunos activistas llegaron a entrar en la fortaleza.

Es el caso de Dimitri Shevchenko, director de la ONG “Iniciativa Cívica contra el Crimen Ambiental”. “Estamos siguiendo este asunto desde el 2004, cuando se conocieron los planes de construcción en el cabo Idokopas. Eso nos molestó mucho, porque allí había bosques prístinos de pinos de Pitsunda, que en Rusia están protegidos. Estaba claro que se produciría una tala de árboles. Cuando en el 2010, a raíz de las revelaciones de un empresario llamado Serguei Kolesnikov, se supo que se iba a construir allí un edificio para el presidente de Rusia, quisimos echar un vistazo”, contó a la cadena Deutsche Welle.

Vista aérea del palacio ubicado cerca del Mar Negro, en la turística ciudad de Gelendzhik. (PALACE.NAVALNY.COM)

Shevchenko viajó al lugar junto a su colega Suren Gasarjan y llegaron a ver la entrada principal y algunos sitios del interior, pero fueron echados por el Servicio Federal de Protección, una especie de Servicio Secreto ruso que resguarda al mandatario. Incluso tomaron algunas fotos que no lograron ser incautadas por los agentes.

Aunque el video publicado por Navalny muestra planos e imágenes en 3D de cómo serían los lujosos ambientes interiores, sí hay videos captados por drones que lograron sobrevolar el lugar y detallan lo inmenso de la construcción.

Uno de los lujosos baños del palacio atribuido a Putin. El presidente ruso, sin embargo, ha desmentido que la propiedad le pertenezca. (PALACE.NAVALNY.COM)

El financiamiento y las protestas

Según la investigación de FBK, la construcción fue financiada por un entramado de empresas y sociedades ‘offshore’ vinculadas a compañías estatales como Rosneft y Transneft, ambos dirigidos por amigos cercanos del presidente, Igor Sechin y Nikolai Tokarev.

“Putin no es tonto. No va a poner un palacio de estas dimensiones a su nombre o de algunos familiares suyos, y él ha dicho eso. Otra cosa es si el palacio lleva nombre de otra persona y Putin y su familia lo utilizan. Y eso no se sabe. En cualquier caso, toda la estrategia de Navalny es hablar de la corrupción”, agrega Milosvech.

El presidente ruso, Vladimir Putin, respondió por primera vez a una denuncia del opositor Alexéi Navalny y descartó cualquier vínculo con el palacio del Mar Negro. REUTERS

En un inicio, el palacio habría sido construido por la empresa Rosinvest, vinculada a Putin, y que luego fue vendida por US$350 millones al empresario Alexander Ponomarenko, afirma FBK.

“No me sorprende mucho que Navalny haya decidido publicar esta historia. Hace 10 años, un exsocio de Putin alertó a los medios occidentales de la construcción del palacio y aseguró que personas cercanas al presidente habían aportado dinero”, contó a la BBC Sergei Goryashko, corresponsal de la cadena británica en Moscú.

Aunque el ‘palacio de Putin’ no es una primicia, lo que ha logrado Navalny al reactualizar esta denuncia es ser escuchado dentro de Rusia e indignar a cierto sector de la población descontenta del régimen, en un país donde la oposición casi no tiene interlocutores.

