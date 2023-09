En medio de los ajetreos de Putin por su cita cumbre con el dictador norcoreano Kim Jong-un, la “cercanía” entre aquel y Trump volvió a acaparar la atención luego de que el jefe de Estado ruso dijera el martes 12 que Trump es víctima de una venganza política motivada por su decisión de aspirar a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones del 2024. Además, afirmó que las causas penales contra el republicano muestran la corrupción de base existente en Estados Unidos.

“En cuanto a la persecución de Trump, para nosotros lo que está ocurriendo en las condiciones actuales, en mi opinión, es bueno porque muestra la podredumbre del sistema político estadounidense, que no puede pretender enseñar democracia a los demás”, dijo Putin en el Foro Económico Oriental en Vladivostok, en el este de Rusia.

“Todo lo que está ocurriendo con Trump es la persecución de un rival político por motivos políticos. Eso es lo que es. Y se está haciendo frente a la opinión pública de Estados Unidos y de todo el mundo”, añadió.

Trump enfrenta múltiples procesos judiciales en Estados Unidos por supuestas presiones electorales durante los comicios presidenciales del 2020, presuntos pagos a una exactriz porno y presunta negligencia en el manejo de documentos secretos de Estado tras su salida de la Casa Blanca.

Donald Trump ha elogiado a Vladimir Putin. (Foto: EFE)

Para el analista político Francesco Tucci, aunque Trump siempre ha expresado su admiración y respeto por Putin, es interesante cómo el mandatario ruso no se ha expresado mucho sobre Trump. “Mientras Trump habla bastante del líder ruso, este no habla mucho sobre Trump, probablemente porque Putin no quiere alimentar las sospechas que surgieron sobre la influencia rusa en la última campaña electoral estadounidense”, dice a El Comercio.

Los encuentros más comentados

Mientras ambos estuvieron en la presidencia, los encuentros y contactos entre Trump y Putin se realizaron más de una decena de veces. Al telegrama de felicitación enviado por el mandatario ruso luego de que el republicano ganara las elecciones en noviembre del 2016, le siguió una llamada telefónica en la que ambos estuvieron de acuerdo “en el estado absolutamente insatisfactorio de las relaciones bilaterales” entre Estados Unidos y Rusia, según una declaración del Kremlin reportada por “The New York Times”. Por su parte, la oficina de Trump le dio cuenta al presidente Putin de que tenía “muchas ganas de tener una relación fuerte y duradera con Rusia y el pueblo de Rusia”.

Trump y Putin se reunieron cara a cara por primera vez en julio del 2017 al margen de la cumbre económica del Grupo de los 20, junto con Rex W. Tillerson, el secretario de Estado en ese momento, y Sergey V. Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Según un ex alto funcionario de la administración, después de la reunión, Trump se llevó las notas de su intérprete y le dijo a este que no hablara de la conversación, señala “The New York Times”.

Los presidentes volvieron a reunirse presencialmente en la Reunión de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Da Nang, Vietnam, en noviembre del 2017 y en un encuentro privado de dos horas en Helsinki, Finlandia en julio del 2018. Esta última fue su primera reunión formal en una cumbre. En una conferencia de prensa conjunta, Trump evitó criticar a Putin y cuestionó la conclusión de sus propias agencias de inteligencia de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016.

Los líderes también mantuvieron una conversación informal en la reunión del G-20 en Buenos Aires en noviembre del 2018 y tuvieron una charla no planificada durante una cena del G-20 en Osaka, Japón, en junio del 2019.

El presidente ruso Vladimir Putin y el ex presidente estadounidense Donald Trump. (Foto de Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP) / MIKHAIL KLIMENTYEV

Más allá de los pronunciamientos oficiales, poco se sabe de todo lo que hablaron Putin y Trump durante los cuatro años que el estadounidense estuvo en la casa Blanca.

“Trump hizo todo lo posible para mantener privadas sus conversaciones en persona con el líder ruso, desde confiscar las notas de su intérprete hasta renunciar a los traductores y tomadores de notas estadounidenses en sus reuniones. Ese deseo de secreto se ha extendido incluso más allá de su tiempo en el cargo. Un exfuncionario de Trump argumentó la semana pasada que los registros de las conversaciones de Trump con Putin, que a menudo duraban una hora o más, no deberían ponerse a disposición de su sucesor”, dijo Político en un artículo de febrero del 2021.

¿Qué busca Putin ahora?

Las nuevas afirmaciones de Putin en referencia a Trump y al sistema judicial estadounidense llegan en un momento singular. Mientras Rusia intenta hacer frente a la contraofensiva ucraniana en la guerra en el este de Europa, en Estados Unidos ya arrancó la campaña por la Casa Blanca que podría terminar con el magnate republicano de regreso en el poder.

Tucci recuerda que desde hace mucbo tiempo Putin quiere entorpecer la imagen de la democracia y también la de Estados Unidos, que se presenta como el país que defiende la democracia.

“Hoy mismo los republicanos están activando en la Cámara de Representantes un proceso de impeachment contra Biden. No sabemos si eso prosperará, pero creo que no es coincidencia que Putin esté hablando en este momento. También coincide con la llegada del líder norcoreano, Kim Jong-un, a Rusia para reunirse con Putin. Hay una serie elementos que nos hacen suponer una estrategia de desestabilización de las democracias occidentales”, dice el experto.

Trump busca volver a la Casa Blanca en el 2024. (Foto de Joed Viera / AFP) / JOED VIERA

Agrega que, además, es evidente es que si Trump gana nuevamente la presidencia de Estados Unidos probablemente le va a quitar la ayuda a Ucrania, tanto militar como financiera.

“Estados Unidos está en campaña electoral. Esto es fundamental. Putin quiere que Trump vuelva al poder porque sabe perfectamente que Trump no se va a meter en el tema ucraniano. Los rusos están resistiendo en Ucrania. Ya ha empezado la contraofensiva ucraniana. La respuesta rusa parece ralentizar el contraataque ucraniano esperando por una gran novedad que sería la posible reelección de Trump”, señala.

“Si el republicano regresa a la Casa Blanca cambia todo y Putin va a tener una gran ventaja porque Trump ya ha dicho que el tema no le interesa. Por eso Putin ha hablado de Trump después de muchos meses y cuando lo hace tiene una finalidad específica”, añade.

Sobre el tema ucraniano, el mismo Trump alimenta las especulaciones. Hace unos días, el expresidente declinó decir si quería que Ucrania o Rusia ganaran la guerra.

“No pienso en términos de ganar o perder. Pienso en términos de que se solucione (…) Quiero que todos dejen de morir. Están muriendo. Rusos y ucranianos. Quiero que dejen de morir. Y lo haré”, dijo Trump a la cadena CNN, en oposición a la política republicana de respaldar a Kiev.

“Me reuniré con Putin. Me reuniré con Zelenski. Ambos tienen debilidades y fortalezas. Y en 24 horas esa guerra quedará zanjada. Se terminará”, dijo.