Kerch. El autor de la matanza que dejó 20 fallecidos en un colegio de Crimea quería vengarse de alumnos que lo humillaban y "no quería vivir más", según su expareja, citada el jueves por el canal de televisión ruso RT.



Por esa razón, el presunto autor del ataque, Vladislav Rosliakov, "ya no quería vivir" y quería vengarse de esas humillaciones, agregó.



Vladislav Rosliakov, de 18 años, fue identificado por las autoridades como el autor del ataque del miércoles en el que murieron 20 personas y 44 resultaron heridas en el colegio secundario de Kerch, en la península de Crimea, anexada a Rusia en 2014.

"Teníamos un tema de interés común porque me entreno en tiro al blanco. Lo apasionaba. Le gustaban diferentes tipos de armas", precisó a RT.



"Cuando hablábamos, todo estaba bien. Era bueno y sensible, me ayudaba cuando me iba mal", agregó la adolescente.

Fuente: AFP