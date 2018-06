"Esta erupción es similar a la explosión piroclástica que ocurrió en Pompeya".



Quien hace esta comparación es David Rothery, vulcanólogo de la Open University en Inglaterra. Se refiere a la erupción del Volcán de Fuego de Guatemala, que ha dejado decenas de muertos y desaparecidos

Rothery explica que la principal causa de muerte no han sido los ríos de lava, sino las explosiones o flujos piroclásticos.

Este fenómeno se produce cuando estallan violentamente fragmentos de rocas y gases volcánicos ardientes que son demasiado densos para convertirse en columnas de cenizas.



"Es una cascada que corre por la ladera del volcán. Si el flujo piroclástico te atrapa, quedarás terriblemente quemado o -aún más probable- morirás".

El principal peligro es que las lluvias provoquen lahares. (AFP)

Este flujo piroclástico es altamente letal porque puede alcanzar altas temperaturas y velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, arrasando todo lo que encuentra a su paso.



"Avanza más rápido y llega más lejos que la lava", dice el experto británico.



"Las explosiones piroclásticas son bien conocidas en Indonesia, Bali y Filipinas. Y habían ocurrido anteriormente en el Volcán de Fuego".

La amenaza mortal de los lahares

Los expertos también advierten que las copiosas lluvias que se producen en esta época del año en Guatemala pueden desencadenar una gran tragedia al provocar lahares, que son aludes de sedimentos volcánicos y agua de grandes dimensiones.



Cuando llueve sobre las cenizas se forma una mezcla con gran poder destructivo y eso es precisamente lo que ocurrió en la localidad de Armero, Colombia, en 1985.

La aldea de San Miguel de Los Lotes, en la que viven unas 400 personas, quedó totalmente arrasada por la lava y las cenizas. (AFP)

En esa ocasión se produjeron lahares debido la erupción del volcán Nevado de Ruiz que arrastraron sedimentos volcánicos, lodo, tierra, agua, que descendieron por las laderas, provocando la muerte de más de 20.000 personas.



"Los lahares son la principal amenaza en Guatemala por las cenizas que se han acumulado", agrega Rothery .



El mismo tipo de advertencia lanzó este lunes el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumen) de Guatemala, alertando que "las lluvias son el principal riesgo porque pueden causar lahares de flujo piroclástico".

Las personas en la zona de riesgo han sido trasladadas a albergues. (AFP)

El Volcán de Fuego ha registrado varias erupciones desde 2002 y ha estado continuamente activo en 2017.



"El 17 de mayo se produjo un lahar de 25 metros de ancho. Y hubo explosiones y columnas de humo entre el 19 y el 21 de mayo", señala Rothery .

Evacuación

"Me sorprende que las personas no hayan sido evacuadas. Si fuera Indonesia habrían evacuado a la gente en un radio de 10 kilómetros antes el riesgo de explosiones piroclásticas. Esto no se hizo en Guatemala", dice.



El experto agrega que probablemente las condiciones para evacuar a las personas no eran fáciles y la velocidad de la erupción tomó por sorpresa a los campesinos.

Las autoridades han argumentado que la evacuación no se llevó a cabo por la mañana del domingo porque el panorama de la erupción no era tan fuerte, y que recién en horas de la tarde fueron alertados sobre la avalancha de flujo piroclástico.



Ante la tragedia, el gobierno de Guatemala decidió decretar el estado de calamidad en los departamentos más afectados.