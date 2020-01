Actualidad







Misteriosas desapariciones en mar y tierra que hasta ahora no pueden resolverse | VIDEOS Conozca este enigmático listado de casos que hasta el momento no han sido resueltos. Aunque el submarino argentino ARA San Juan fue hallado el pasado 17 de noviembre del 2018, se encuentra en esta lista, pues sus restos no han podido ser sacados de las profundidades del Océano Atlántico