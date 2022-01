El primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunció ayer que los extranjeros que apliquen para visas de trabajo temporal Work and Holiday en las próximas 12 semanas no deberán pagar la tarifa de 630 dólares australianos (453 dólares) para realizar el trámite.

La medida se basa en la necesidad de sumar mano de obra a una fuerza laboral paralizada por un brote de ómicron, a medida que el sistema de salud del país cruje bajo la tensión de la pandemia y se pronostican más muertes en las próximas semanas.

“Viajen por todo el país y, al mismo tiempo, únanse a nuestra fuerza laboral y ayúdennos en nuestro sector agrícola, en nuestro sector hotelero y en muchas de las otras partes de la economía que dependen de esa mano de obra”, dijo Morrison.

¿Cómo funcionan las visas Work and Holiday, para las que aplica este beneficio?

Este permiso posibilita viajar a una persona por cualquier sitio de Australia durante un máximo de 12 meses mientras trabaja, estudiar hasta cuatro meses en el país, o hacer un trabajo específico para convertirte en candidato a una segunda o tercera visa de Work and Holiday.

Para esto se necesita tener entre 18 y 30 años, un certificado de inglés, al menos 3600 dólares en una cuenta bancaria, y cubrir los requerimientos de carácter.

La aplicación dura un promedio de seis meses y se requiere seguir los siguientes pasos:

1. Juntar documentos de identidad (DNI, Pasaporte)

2. Crear una cuenta de ImmiAccount

3. Llenar el Formulario

4. Enviar solicitud

En qué se puede trabajar

En Australia, los jóvenes mochileros hacen viajes a lo grande por tierras donde se conjugan la belleza y la aventura con la posibilidad de trabajar en varios rubros.

En Australia, hay tres oportunidades para viajar y trabajar. Son visas que se tramitan después de que se expira el plazo de la anterior. Cada oportunidad permite acceder a trabajos de mayor sueldo y responsabilidad. Por tres años enteros se puede trabajar en los siguientes sectores:

1. Turismo en el norte australiano, solo en zonas remotas y muy remotas del país.

Incluye la posibilidad de ser operadores o guías de turista, instructores de deportes extremos, servicios de transporte turístico, guías en galerías de arte o museos y trabajadores en hoteles, restaurantes o bares.

2. Cultivo de plantas y animales en el norte de Australia

Incluye trabajos como agricultores de frutas o verduras, trabajo de mantenimiento y procesamiento inmediato de plantas (empacadores).

3. Pesca y recolección de perlas

El trabajo en este sector incluye realizar operaciones relacionadas directamente con la captura o captura de peces y otras especies acuáticas y realizar operaciones relacionadas directamente con la obtención o el cultivo de perlas o de conchas de perlas.

4. Forestería en la zona norte del país

Las posibles actividades dentro del sector son plantar o cuidar árboles en una plantación o bosque que se pretende talar. Talar árboles en una plantación o bosque, o transportar árboles o partes de árboles.

5. Construcción

Los principales trabajos que pide la industria de la construcción en Australia don la construcción residencial y de edificios, servicios de preparación de terreno y albañilería.

6. Trabajos de recuperación de incendios forestales solo en áreas declaradas afectadas por incendios forestales, después del 31 de julio de 2019

Después de los fuegos que devastaron grandes partes del territorio australiano, se requieren manos para reforestar zonas afectadas, reconstruir paradores y centros de investigación dentro de las zonas postincendio y atención a víctimas.

7. Trabajo crítico de Covid-19 en los sectores médico y de salud en cualquier lugar de Australia, después del 31 de enero de 2020

Con el incremento de casos en el país, el gobierno solicita trabajos para atención médica, enfermería, servicios de testeo y de investigación para reducir el riesgo del virus en la población australiana.

Condiciones

Las autoridades australianas informaron 67 nuevas muertes y casi 80.000 nuevos casos ayer por la mañana.

Antes de enviar la solicitud hay que considerar los requerimientos de salud que con la pandemia por el Covid-19 se han endurecido y en el que se enfatiza tramitar un seguro de viaje durante toda su estadía y tener el esquema de vacunación contra el covid-19 completo.

También es necesario considerar que los aplicantes no deben extender su estadía más tiempo que lo estipulado en la visa, no trabajar por el mismo empleador más de seis meses, no entrar en programas de estudio más largos de cuatro meses y no involucrarse en ninguna actividad que el gobierno pueda considerar disruptiva.

Si se decide ir a estudiar a Australia, el gobierno del país pide a los argentinos tener una certificación de educación terciaria, haber completado al menos dos años de estudios universitarios o tener algún certificado de educación terciaria.

