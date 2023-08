El Kremlin negó ayer cualquier implicación en el deceso de Prigozhin. Un día antes, el propio Putin expresó sus condolencias, haciendo oídos sordos de las teorías contra él.

Para Román Ortiz, experto en seguridad internacional y analista del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), todo es parte de una estrategia del gobernante ruso, quien, afirma, no necesita confirmar su papel en el crimen para enviar a sus rivales un mensaje claro: no es una buena idea meterse con él.

— ¿Cuál es el mayor impacto de la muerte de Yevgeny Prigozhin?

Lo primero que debemos descartar es la posibilidad de un accidente. Hay discusiones sobre las causas que provocaron la caída del avión, pero todo el mundo coincide en que hay todas las razones para pensar que fue un atentado. Esto tiene impacto en varios frentes. Primero, fortalece la figura de Putin en la medida en que envía el mensaje de que aquel que lo desafía más pronto que tarde recibe un castigo. En segundo lugar, levanta las apuestas dentro de la lucha de poder dentro de Rusia y prueba que no hay ninguna posibilidad de que Putin abandone el poder de una manera no violenta. En tercer lugar, se abre la interrogante sobre el futuro de las operaciones del Grupo Wagner.

El jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, murió junto con otros líderes del Grupo Wagner. (Foto: Reuters)

— La mayoría de hipótesis de esta muerte apunta a Putin, a menudo vinculado con el trágico final de sus rivales. ¿En qué se afianzan estas teorías?

Putin es un individuo que, a través de sus servicios secretos, recurre al asesinato de sus oponentes políticos de manera sistemática. Recordemos solo los casos más sonados. Asesinó, usando un té envenenado con polonio, a Aleksandr Litvinenko. Trató de asesinar con gas neurotóxico a Serguéi Skripal, antiguo funcionario de la inteligencia rusa asilado en el Reino Unido. Trató de asesinar usando el mismo método a Alexei Navalni, su principal oponente político hoy. Hemos visto con preocupante frecuencia cómo funcionarios asociados a servicios de inteligencia o conglomerados económicos rusos claves mueren en circunstancias extrañas. Putin tiene todos los antecedentes como para pensar que Prigozhin ha sido su última víctima.

— Lo de Prigozhin sería una forma muy burda de cometer un crimen. ¿Refleja que Putin no le teme a nada?

Lo que pasa es que Putin quiere que se sepa que él es el artífice de la muerte de Prigozhin. Él utiliza métodos que hacen prácticamente seguro que la pista conduzca a él. Envenenó a Litvinenko con polonio, un isótopo radioactivo que es difícil de conseguir, utilizó un gas neurotóxico que solo se produce en Rusia para tratar de matar a Skripal y luego a Navalni. Aunque él no va a reconocer por motivos evidentes que es la mano que comete estos crímenes, él quiere que se sepa que es él. Es un mensaje de que el Kremlin no tolera traiciones. Lejos de tratar de ocultar los crímenes, lo que está tratando es enviar un mensaje. Es una forma de terrorismo de Estado.

El ex espía ruso Sergei Skripal fue atacado junto a su hija con el agente nervioso Novichok. (Foto: EFE)

— Putin ha prometido que se investigarán las causas del siniestro del avión y destacó que, pese a sus errores, Prigozhin contribuyó en la guerra en Ucrania. ¿Qué busca con esto?

Las declaraciones de Putin encierran cierta ambigüedad. Una de las frases que usó fue que Prigozhin era un hombre de talento, pero que había cometido graves errores. Me parece que el mensaje es ‘si rompes las reglas, es decir, niegas mi poder absoluto, tú puedes ser el siguiente en la lista de asesinados’. Gobernar por medio del crimen es algo que resulta muy difícil de entender en países acostumbrados a una cierta normalidad democrática, pero cuando uno mira la historia de Rusia no es tan extraño, incluso cuando gobernaba el Partido Comunista en Rusia.

— El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo que “no hay mucho de lo que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás”. Su par ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo algo similar. ¿Cómo queda Putin en el ámbito internacional?

Putin sabe que ya no tiene nada que perder y que Occidente no va a hacer más de lo que ya está haciendo, que es sostener a Ucrania en la guerra, imponer sanciones económicas a Rusia y convertir a Putin en un paria internacional. Subrayo que esto es para Occidente, porque el mundo ha cambiado. En Occidente, vemos inaceptables las acciones de Putin, pero hay otros países que prefieren ignorarlo. Putin ya ha perdido todo lo que tenía que perder con los países occidentales y, en consecuencia, sabe que puede actuar con completa impunidad. Por eso lo que está haciendo no tiene ningún costo en términos de su imagen internacional. Para él lo más importante es afianzar su poder dentro de la corte que es hoy Moscú y eso pasa por demostrar que es implacable con el que lo traiciona.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. (Foto: AFP)

— ¿Es este el golpe más duro contra el Grupo Wagner? ¿Cuáles podrían ser sus próximos pasos?

La muerte de Prigozhin no va a frenar las operaciones del Grupo Wagner. El Gobierno Ruso ha tratado de presentarlo como una compañía privada militar y ha buscado marcar distancia de él. Pero eso es falso. Wagner fue creado por el servicio de inteligencia militar ruso. Lo que está haciendo ahora el gobierno es recuperar el control y cambiar de gestor de una empresa que en realidad no es privada. Vamos a pasar un período de ajuste, pero no creo que vayamos a ver desaparecer las operaciones rusas, por ejemplo, en el Sahel, Mali, Libia o el centro de África.

— ¿Rusia mantendrá su presencia en esas zonas?

El Ministerio de relaciones Exteriores ruso publica periódicamente un concepto de política exterior y cuando uno sigue la prioridad que se otorga a las regiones ve que, después de la invasión a Ucrania, el Gobierno de Rusia entiende que ya no tiene nada que pueda jugar en Europa o con Estados Unidos y toda la prioridad es para el sur global, para África, para América Latina y para Oriente Medio y ahí el Grupo Wagner juega un papel importante. Rusia no va a dejar que esas operaciones se paralicen porque está jugando en el escenario internacional que más le importa en este momento, aparte, evidentemente, de la guerra con Ucrania. Podría ser que las operaciones de Wagner cambien de nombre en algunos espacios, pero el gestor de esas operaciones, que es la inteligencia militar rusa, y las operaciones en sí mismas van a seguir funcionando.

— ¿Cómo podría repercutir esto en la guerra en Ucrania?

El Grupo Wagner ha perdido importancia en Ucrania. Prigozhin la tuvo durante el desarrollo de operaciones ofensivas. Pero la guerra cambió de lógica y ahora Rusia está defendiéndose. Los mercenarios de Wagner han perdido importancia y eso es en parte lo que ha empujado al fatal destino de Prigozhin. No creo que veamos muchos cambios en la guerra.

— El Grupo Wagner había ganado popularidad en Rusia. ¿Qué consecuencias internas va a tener la muerte de Prigozhin para Putin?

Prigozhin y el Grupo Wagner llegaron a cosechar cierta reputación con dos mensajes. Por un lado, tenían un mensaje ultranacionalista y muy radical. Por otra parte, tenían un mensaje antiélite, de corte populista. No cabe duda de que, sobre todo si las cosas en Ucrania siguen empeorando para Rusia, esos sectores podrían articularse en una oposición radical y extremista desde el ultranacionalismo contra Putin.

La muerte de Prigozhin no ha sorprendido internacionalmente, donde consideraban que era algo que se podía esperar.

— ¿Qué tendría que pasar para que eso ocurra?

Mucho de si eso va a cuajar y tener relevancia política, va a depender de dos situaciones. Primero, de lo que pase en el campo de batalla en Ucrania. Y segundo, de cómo evolucione la economía rusa, que está empezando cada vez más a sentir el impacto de las sanciones.