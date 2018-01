Gran asombro ha causado en California la historia de una pareja de esposos que encadenaba y mantenía en cautiverio a sus 13 hijos. Las motivaciones y razones del hecho se desconocen hasta el momento, pero varios medios han centrado su atención al estilo de vida que los Turpin tenían. Un video de YouTube muestra un momento familiar de donde se podrían desprender varios detalles.

El video compartido en YouTube muestra un momento íntimo que la pareja Turpin tenía junto a sus hijos, quienes eran encadenados y mantenidos en cautiverio por razones desconocidas.

Este video en YouTube muestra una reafirmación de votos de la pareja en 2013 cuando cumplían 28 años de matrimonio. En ella escapan varios detalles que usuarios de YouTube han destacado.

A continuación, el video en YouTube y los detalles que destacaron los usuarios de estas imágenes.

DETALLES DEL VIDEO POR TIEMPO:



0:00 - El presentador de ceremonias matrimoniales en Las Vegas Elvis Chapel inicia la ceremonia con un canto dedicado al amor de la pareja Turpin. En ella se puede observar a solo 12 hijos de la pareja vestidos de manera similar, delgados y pálidos.

07:40 - Usuarios de YouTube destacaron la "violenta" forma de besarse de la pareja tras decir sus votos matrimoniales.

12:30 . Usuarios también destacaron la "extraña" forma de tronar los dedos de los hijos de la familia Turpin.

22:00 - Se ve a David Turpin recogiendo toallas de papel para limpiarse el sudor, una acción que repitió constantemente durante el video.

22:50 - En el momento en el que Elvis Chapel invita a uno de los menores a bailar, usuarios notaron las delgadas piernas del menor que serían una muestra más de la desnutrición que aparentemente sufrían.

31:25 - El presentador de Elvis Chapel nota, al poner en el estrado a las tres hijas junto a Louise Anna Turpin, que todas llevan el mismo calzado.

38:55 - La cámara hace un movimiento que muestra que a la ceremonia solo asistieron los hijos de la pareja, nadie más.

--- La aparente familia feliz ---



En una página de Facebook bajo el nombre de David-Louise Turpin se puede ver a la pareja celebrando varias veces su propio matrimonio con sus hijos entre 2011 y 2016.

En el último bloque de fotos, publicado entre abril y julio de 2016, Louise luce un largo vestido de novia blanco y su esposo viste un traje. Un imitador de Elvis Presley sostiene un micrófono y posa con la pareja y sus hijos en una escena que recuerda a una boda en Las Vegas.

Nueve niñas, todas con cabello largo y oscuro, llevan vestidos con motivo escocés fucsia y blanco, todos iguales, con medias blancas, mientras que una bebé tiene puesto un vestido rosa brillante. Tres niños, con el pelo oscuro con un corte taza como David Turpin, visten trajes con corbatas rojas.

--- Las declaraciones del presentador ---



En uno de varios detalles surrealistas que han salido a la luz, parece que un imitador de Elvis que oficia bodas en Las Vegas es una de las pocas personas que tenía trato directo con la familia y su visión era muy distinta.

"Es muy perturbador porque pensé que los conocía", dijo Kent Ripley, el imitador de Elvis que ofició para los padres al menos tres ceremonias de renovación de votos, la más reciente en el Halloween de 2015.

Al enterarse de los hechos, miró tres videos en YouTube de las ceremonias y en dos de ellas aparecen los niños bailando y sonriendo, todos con indumentaria a tono y cortes de pelo similares.

"Al verlos ahora es algo alucinante, perturbador", dijo Ripley a The Associated Press el martes. "Todos parecían jóvenes, pero pensé que era su estilo de vida. Tal vez por sus actividades o sus creencias religiosas. No los conocí tanto, pero sabía que eran una familia divertida".



Fuente: Con información de AP.