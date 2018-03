YouTube: Dos chitas saltan a una camioneta en el Serengeti

Un equipo de norteamericanos que paseaba por un safari en el Parque Nacional Serengeti fue sorprendido por dos chitas que se subieron a su vehículo. El video fue publicado en YouTube y la reacción de los pasajeros llamó la atención ante el peligro del suceso.

"Notamos que los chitas estaban cada vez más curiosos respecto a nuestro vehículo. Pero fue demasiado tarde para huir rápido o hacer cualquier otra cosa, porque no queríamos alarmar a los animales, porque allí es cuando las cosas salen mal. Esto no es muy común", comentó Britton Hayes, quien se encontraba en la camioneta Jeep cuando ocurrió el incidente.



Como se aprecia en el video de YouTube, las chitas comienzan a reconocer el espacio del automóvil sin acercarse directamente a los turistas. Esto se debió a que el guía, especialista en animales salvajes, recomendó no hacer contacto visual con los felinos.



"Mientras estábamos todos observando al chita al frente, uno de sus hermanos flanqueó el vehículo y saltó en la parte de atrás del jeep y comenzó a olernos y a asegurarse de que no éramos una amenaza", agregó Hayes, en referencia a la intromisión de los animales que se ve en el video de YouTube.



"Alex mantuvo la calma y se aseguró de que no hiciéramos contacto visual, permitiéndole saber al animal que no éramos una amenaza (...) Estuve muerto de miedo, pero jamás me sentí más vivo", sentenció.



Tras posarse en el vehículo, las chitas se distrajeron con una gacela que se encontraba a unos metros y la cazaron, según comentaron los testigos a la prensa estadounidense.



Fuente: Agencias