YouTube. La ciudad de San Luis, en Misuri, Estados Unidos, fue escenario de un desgarrador hallazgo en el sótano de una casa recién comprada.



El propietario de la vivienda, con identidad desconocida, encontró a un pitbull encadenado en su sótano, sin comida ni bebida. Las imágenes se hicieron virales en YouTube.

El can ―una hembra― estuvo por un tiempo indeterminado en esas condiciones. Según un portal de noticias especializado en animales, en el edificio habría vivido un ocupante ilegal, quien supuestamente abandonó al pitbull.



En las imágenes de YouTube se puede observar al servicio de rescate de animales local rescatando, junto al dueño de la casa, al pitbull, que tras ser liberado tuvo una conmovedora reacción.



"El animal no paraba de saltar de la emoción", señala Natalie Thomson, directora de comunicaciones del servicio de animales, por lo que llamaron al can 'Frijol saltador'.

Este es el conmovedor video de YouTube del rescate de un pitbull encadenado en el sótano de una casa.