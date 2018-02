El Tribunal Supremo de la India ha tenido que salir al rescate de una joven actriz y un director de cine ante el aluvión de demandas presentadas por extremistas religiosos contra la música de una película que ha revolucionado al país asiático por un guiño adolescente y que fue difundida en YouTube a través de su tráiler.

Televisiones, redes sociales y páginas web difunden una y otra vez desde hace días en la India el corto promocional de la película "Oru Adaar Love" (Un maravilloso amor), en el que un chico y una chica arquean cejas e intercambian miradas hasta que ella concluye el diálogo mudo con un guiño.

Una popular canción del estado sureño de Kerala escrita en 1978 y que narra el amor del profeta Mahoma y su mujer sirve de música de fondo para reforzar la candidez de un vídeo poblado de escenas ñoñas de amor adolescente que tiene ya 37 millones de visualizaciones en YouTube.

Pero lejos de enternecerse algunos extremistas musulmanes han corrido raudos a quejarse.

Hasta ahora la actriz, Priya Prakash Varrier, y el director de la película, Omar Lulu, habían recibido tres demandas en el estado de Maharashtra (oeste) y una denuncia policial en Hyderabad (sur), indicó a Efe el abogado de ambos, Haris Beeran.

Sin embargo, el Supremo ordenó suspender todos los procesos abiertos contra sus clientes y ha dado orden de no aceptar nuevas demandas similares.

"El Supremo entendió que había violación del debido proceso legal", indicó el letrado, al señalar que con la acumulación de casos sus defendidos tendrían que haber ido estado por estado respondiendo a cada una de las demandas y denuncias.

Pero más importante, el máximo tribunal encontró que el uso de la canción no implicaba ningún ataque religioso y dijo que "si en 40 años no había molestado a nadie en Kerala no había razón para que ahora ofendiera en otro estado".

La institución islámica que denunció en Hyderabad el film, que además dictó una fetua o edicto religioso contra los autores de la obra, argumenta que no tienen problema con la película pero que no quieren que una canción sobre el profeta salga en ella.

El de "Oru Adaar Love" es el enésimo capítulo de hipersensibilidad religiosa contra el arte en la India, y de una dinámica que se repite una y otra vez al amparo de la sección 295A del Código Penal indio.

Ese artículo castiga con prisión de hasta tres años a quien insulte o realice actos "deliberados y maliciosos" con intención de herir los sentimientos religiosos.

La polémica por la canción se produce además cuando todavía no ha pasado siquiera un mes del estreno de la película "Padmaavat", un film sobre la leyenda de una reina medieval rajput que puso en pie de guerra a sectores radicales de esa casta de Rajastán (norte) por considerar que desvirtuaba la historia.

Los extremistas exigieron el veto al film y protagonizaron actos de vandalismo en salas de cine y en las calles, llegando a atacar un autobús de niños, actos rechazados por el Supremo pero que solo recibieron el silencio del gobernante BJP, un partido nacionalista hinduista.

Un portavoz de este partido en el estado norteño de Haryana llegó a ofrecer un millón de dólares por la cabeza de la actriz principal y el director de la película, aunque dimitió "descontento y herido" por lo que consideró falta de respaldo del Gobierno regional a su enfado.

El director de "Oru Adaar Love" aseguró a Efe que no entiende cómo alguien en la comunidad musulmana se puede sentir herido por una canción popular y afirma que muchos hacen este tipo de denuncias en busca de notoriedad en los medios.

Sin embargo, tiene claro que la situación de los artistas en el país está empeorando.

"He sido amenazado por muchos en las redes sociales para que retirara la canción de YouTube", dijo Lulu.

"Si llego a retirar la canción de YouTube hubiera sido un duro golpe para quienes luchan y están a favor de la libertad de expresión. Yo no quiero que eso pase", razonó.

Esta es el tráiler de la película que viene causando revuelo en la sociedad de la India y que fue difundido en YouTube y otras redes sociales.

Fuente: Con información de EFE