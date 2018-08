YouTube: Mujer evita que le roben US$ 75.000 y es brutalmente atacada [VIDEO] A pesar de todos los golpes, en las imágenes de YouTube se observa cómo la mujer no suelta la cartera donde cargaba los US$ 75.000 hasta que el carro de los delincuentes pasa sobre ella

YouTube | Mujer evita que le roben US$ 75.000 y es brutalmente atacada | VIDEO (Foto: Captura)