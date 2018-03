El funeral de Gabriel Cruz, el niño más buscado de España, convocó a una muchedumbre en las afueras de la Catedral de Almería, en donde se celebró una misa en su honor. Las imágenes del evento fueron difundidas en YouTube.

En imágenes de YouTube se puede observar a los padres del menor entre lágrimas y sonrisas despidiendo a su hijo, quien fue encontrado en la maletera del auto de la pareja del padre.

"Sabemos que Gabriel estará jugando con sus peces. La bruja ya no existe. Gracias con toda mi alma. Me gustaría pedirles que todo el mundo ponga en su nombre la canción 'Girasoles' (de Rozalén) porque fue uno de los últimos temas que bailamos juntos. La bruja está donde tiene que estar y no le demos más vueltas. Arriba la buena gente y los buenos corazones", señaló la madre de Gabriel Cruz entre lágrimas.

Esta es la canción a la que se refiere Patricia Ramírez, madre biológica del menor.



Por otro lado, este es el video de YouTube en el que la madre de Gabriel Cruz manda el conmovedor mensaje.



Los padres biológicos de Gabriel Cruz, quienes están separados, agradecieron a todas las personas que se movilizaron para hallar a su hijo.

"Gracias por todo el apoyo que nos han dado. Son muy grandes. Nos han llevado en volandas buscando a nuestro hijo. Gracias por el apoyo y el cariño que nos han dado", aseguró. A modo de despedida, la madre volvió a recordar el lema más utilizado durante estos duros días: "Todos somos Gabriel".

El pequeño desapareció el 27 de febrero tras salir de casa de su abuela para dirigirse a la de unos familiares, situada a escasos metros, en la comarca de Las Hortichuelas, en Níjar (Almería, sur de España).

El cadáver de Gabriel fue encontrado el domingo por las fuerzas de seguridad españolas en el maletero del coche de la arrestada, Ana Julia Quezada, quien además es actual pareja del padre del niño y estuvo colaborando estrechamente con el resto de la familia para su localización.