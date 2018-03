Las redes sociales de China fueron bombardeadas con la expresión de la periodista china Liang Xiangyi contra una colega que se tomó 40 segundo para adular al Gobierno y preguntarle por los proyectos que se vienen. A pesar que en China el corto fue censurado, en YouTube estas imágenes fueron difundidas rápidamente.

El incidente, que se hizo viral en las redes sociales chinas y en YouTube, ocurrió durante una rueda de prensa en el legislativo chino.

En el video de YouTube, una periodista de un medio chino de Estados Unidos vestida de rojo toma la palabra y hace un largo preámbulo antes de una pregunta sobre los avances del gobierno chino.

"La transformación de la responsabilidad de la supervisión de los activos del estado es un tema de preocupación universal. Por lo tanto, como director de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Estado del Consejo de Estado, ¿qué nuevas medidas tomará en 2018? Este año marca el 40 aniversario de la Política de Reforma y Apertura, y nuestro país extenderá aún más su apertura a países extranjeros. Con el Secretario General del Partido Comunista Chino Xi proponiendo la Iniciativa One Belt One Road, las empresas estatales han aumentado las inversiones en los países a lo largo de One Belt One Road, así que ¿cómo pueden supervisarse de manera efectiva los activos en el extranjero de las empresas estatales? ¿prevenir la pérdida de activos? ¿Qué mecanismos hemos introducido hasta ahora y cuál es el resultado de nuestra supervisión? Por favor, resuma para nosotros, gracias", fue la pregunta de la periodista vestida de rojo provocando que su colega volteara los ojos, en un gesto de aburrimiento.

El video se popularizó en YouTube debido a que según confesaron algunos corresponsales en China, lo ocurrido es una muestra de lo que a diario se vive en este tipo de conferencias.

Usuarios de YouTube comentaron: “Con ese gesto de los ojos has dicho todo lo que pensamos los demás”, “esa mujer de azul es mi heroína”, refiriéndose a la colega.

Este es el video de YouTube que se popularizó debido al extenso preámbulo de una periodista china para preguntar sobre los avances del gobierno.