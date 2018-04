YouTube. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su esposa, Melania, y su hija Tiffany Trump asistieron este domingo a un oficio religioso en la iglesia episcopal Bethesda-by-the-Sea, en Palm Beach, con motivo del domingo de Pascua.

El mandatario y su familia ingresaron por una puerta lateral a esta centenaria iglesia de estilo neogótico poco antes del inicio del oficio religioso, programado para las 11 de la mañana y para el cual varias decenas de personas hicieron fila en los exteriores del templo desde tempranas horas, como se aprecia en el video de YouTube.



Trump llegó a la iglesia poco después de publicar mensajes en Twitter en los que retiró su oferta de negociar el futuro de los miles de jóvenes indocumentados beneficiarios de DACA y amenazó a México con poner fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) si no incrementa su seguridad fronteriza.



"México tiene que ayudarnos en la frontera. Si no nos van a ayudar en la frontera, es algo muy triste entre nuestros dos países", dijo poco antes de entrar a la iglesia, tras ser interrogado al respecto por miembros del pool de periodistas que lo acompañan.



En el video de YouTube, Trump agregó que en su ruta a Estados Unidos muchos inmigrantes "fluyen a través de México" y además "quieren aprovechar DACA" y eso es algo que van a tener que estudiar.



Añadió que los beneficiarios de DACA tuvieron en su momento una "gran oportunidad", pero "los demócratas lo arruinaron", en alusión al plan que propuso de otorgar una vía para la ciudadanía a más de 1,8 millones de indocumentados, entre ellos los miles de beneficiados con DACA, a cambio de reformas a la inmigración legal y fondos para el muro fronterizo.



El presidente, vestido de traje oscuro y corbata roja, llegó a Bethesda-by-the-Sea de la mano de Melania, quien llevaba un vestido sin mangas hasta la pantorrillas y con estampado rojo-rosado, y ambos se sentaron en la tercera fila del lado derecho, informó el pool de periodistas.



Con estas imágenes de YouTube, la pareja hizo en esta Semana Santa su primera aparición publica desde la entrevista que dio el domingo pasado a la cadena CBS la actriz porno Stormy Daniels, quien alega que en 2006 mantuvo relaciones con Trump y por el que luego, durante la campaña presidencial de 2016, firmó un acuerdo de confidencialidad por 130.000 dólares.



Cerca de una hora y media después de llegar al templo, durante los himnos finales del oficio, el cual fue transmitido por circuito cerrado, la pareja presidencial y Tiffany Trump abandonaron el lugar presumiblemente con destino a Mar-a-Lago, la residencia y club social al que el presidente llegó el pasado jueves para pasar los festivos de Semana Santa.



En Mar-a-Lago, el presidente y su familia participaron de la tradicional búsqueda de huevos de Pascua y posteriormente en un almuerzo.



Posteriormente, en la tarde, la familia presidencial partió desde el Aeropuerto Internacional Palm Beach con destino a Washington a bordo de un avión Air Force One.

Fuente: EFE