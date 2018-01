'Youtuber' narra el asesinato de su hermana a manos de su novio [VIDEO]

Los 'influencers', reyes de las redes sociales, muchas veces comparten pasajes de su vida con sus seguidores. Esta vez, la estrella venezolana de YouTube Sheryl Rubio contó en uno de sus videos cómo murió su hermana a manos del hombre que en ese entonces fue su pareja.

"Te pido que te quedes hasta el final del video por favor... no quise entrar en detalles por respeto a mi madre y a mi hermana de lo sucedido... pero tengo mucho que decirte... ojalá esto pueda ayudar a alguien...". advierte la descripción del clip de su canal en YouTube.

Según el testimonio de Sheryl Rubio en YouTube su hermana tenía 19 años de edad cuando fue asesinada por quien era su novio. Este hombre le llevaba nueve años, poco a poco acabó con su confianza hasta cambiarle el carácter a su futura víctima.

“Este video que compartí en mi canal de YouTube hoy va dedicado a mi hermana y a mi mamá por la fuerza que logro sacar en todo este tiempo... pero va también para todas aquellas mujeres y niñas que me siguen en mi canal, necesito que entiendan muchas cosas y más que nada, que no están solas”, explica la venezolana.

"El 78% de la personas que me siguen son mujeres, entre 13 y 30 años" enfatiza la 'influencer', quien luego señala que es a ellas a quienes quiere dar este mensaje.

La dueña del canal de YouTube señaló que cuando ocurrió todo esto ella tenía solo 5 años de edad y que a la fecha guarda muy pocos recuerdos de su difunta hermana. Algo que según su madre se debe a un bloqueo emocional.

Inicialmente, la 'youtuber' cuenta cómo era su hermana mayor, sus logros y virtudes. Hasta que a los 17 años se enamoró de quien sería luego su asesino. La venezolana comenta que a su madre no le agradó dicho sujeto y prohibió la relación. Pero esta siguió en paralelo, a escondidas.

La hermana de la 'influencer' fue cambiando según avanzaba la relación que duró dos años. Para cuando ya tenía 19 años, ella no se relacionaba mucho con sus amigos y seres queridos. Dejó de ser ella misma.

"Un día mi hermana dijo que iba a comprar algo a la panadería y no volvió más. Vivíamos en un lugar donde todos se conocía (sic) El caso es que esta persona decidió matar a mi hermana ahí mismo, como a una cuadra de donde trabajaba mi mamá", relata la estrella de YouTube.

Ellas sabían que fue él, debido a que un menor de edad de 15 años lo vio junto a otra persona más con quien cometió el crimen. A causa de las amenazas, este adolescente no llegó a dar su testimonio durante el juicio. Al final quedó impune el feminicidio, nadie fue juzgado por el asesinato de la hermana de Sheryl Rubio.

"Esto es muy común, más de lo que crees y si eres hombre puede pasarle a tu hermana, tu mamá, tu prima, tu amiga... vamos a protegernos, vamos a alzar la voz. Por favor no te quedes callada, no cometas ese error, porque no se sabe si el día de mañana tu familia y tus amigos son los que van a lamentarlo", comenta la 'youtuber'.