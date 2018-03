Yulia Skripal, hija del ex espía envenenado, "mejora rápidamente"

El estado de Yulia Skripal, la hija del ex espía ruso envenenada en Inglaterra junto con su padre el 4 de marzo, "mejora rápidamente", indicó el jueves el hospital donde están siendo cuidados.

El estado de Yulia Skripal "mejora rápidamente. Ya no está en estado crítico y su situación es ahora estable" precisó el hospital de Salisbury.



El padre permanece en situación crítica pero estable, añadió.



En un comunicado, la doctora Christine Blanshard, directora médica del Hospital, indicó que Yulia "ha respondido bien al tratamiento, pero continúa recibiendo cuidados clínicos expertos las 24 horas del día".



Según los investigadores, el padre, de 66 años, y la hija, de 33, entraron en contacto por primera vez con el agente tóxico en el domicilio del ex espía.



"Los especialistas han identificado los niveles de concentración más altos del agente neurotóxico, por el momento, en la puerta de entrada del domicilio" en Salisbury, aseguró el miércoles la Policía metropolitana de Londres.



El Gobierno británico señaló que era altamente probable que Rusia fuera responsable del envenenamiento y, como represalia, decidió expulsar a 23 diplomáticos rusos.



Unos 250 agentes de la unidad antiterrorista de Scotland Yard trabajan en la investigación y están dedicados, según los medios, a observar más de 5.000 horas de imágenes tomadas por las cámaras de seguridad que hay en la ciudad.



Las autoridades rusas han insistido en que el Reino Unido aún no ha presentado pruebas de que Rusia haya sido responsable y ha negado cualquier participación en el ataque.



Además del Reino Unido, otros países, entre ellos Estados Unidos, también decidieron expulsar a varios funcionarios rusos en represalia por el caso Skripal.



Fuente: Agencias