Una condición imposible

Mucho más difícil será acceder al pedido del representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, de celebrar cuanto antes elecciones. El mandato de Zelenski acabó en mayo del 2024, pero según la Constitución del país no puede haber comicios mientras rija la ley marcial. El gobernante insiste que es imposible ir a votar con la nación en guerra y con amplias porciones de territorio sojuzgadas por el enemigo. Y Putin no ha tenido empacho en decir que si Zelenski no renueva su poder en las urnas, no podrá firmar ningún acuerdo de paz.