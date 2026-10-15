icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Volodymyr Zelesnky defiende el reanudar ataques desde Ucrania hacia refinerías rusas. (Fotos: EFE)
Volodymyr Zelesnky defiende el reanudar ataques desde Ucrania hacia refinerías rusas. (Fotos: EFE)
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció una reanudación de los ataques contra las refinerías rusas, pese a la tregua en los ataques a infraestructuras energéticas anunciada el domingo por el presidente estadounidense Donald Trump pero que ni Rusia ni Ucrania confirmaron.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.