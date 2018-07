El ex presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, depuesto del poder en noviembre pasado, desea que su sucesor Emmerson Mnangagwa pierda en los comicios del lunes, según aseguró este domingo en una rueda de prensa.

Mugabe rompió el silencio que mantuvo a lo largo de la campaña de las elecciones para el lunes, los primeros comicios sin la presencia del ex presidente, de 94 años, que hasta noviembre era el dirigente más longevo en el mundo.

"Por primera vez, disponemos de una larga lista de aspirantes al poder", subrayó el ex presidente. "No puedo votar por aquellos que no me trataron bien, elegiré entre los otros 22 candidatos", añadió.

"¿Qué es lo que me queda? Pienso que lo correcto es Chamisa", afirmó el ex presidente en referencia al líder del opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), Nelson Chamisa, de 40 años.

Tras haber monopolizado la presidencia desde la independencia de Zimbabue en 1980, Mugabe fue forzado a dimitir en noviembre por su propio partido, el ZANU-PF.

Lo reemplazó Emmerson Mnangagwa, quien fuera su vicepresidente, quien había dimitido dos semanas antes de que lo hiciera Mugabe.

"Confío en que las elecciones de mañana servirán para derrotar al actual gobierno militar", afirmó Mugabe en una rueda de prensa inesperada, realizada desde su lujosa mansión de Blue Roof en Harare, donde disfruta de su retiro dorado.

La presión del ejército y de los dirigentes de su propio partido evitaron en noviembre que Mugabe dejara el poder en manos de la primera dama, la ambiciosa Grace Mugabe.

Su sucesor Mnangagwa, de 75 años, es el gran favorito en las presidenciales del lunes. En estos comicios también se votará a los diputados y consejeros municipales.

"Tras años de inmovilismo, los hechos de noviembre dieron a Zimbabue la oportunidad de volver a soñar", afirmó este domingo Mnangagwa, respondiendo de forma indirecta a las declaraciones de su predecesor.

Mnangagwa se congratuló por el clima de "paz" durante la campaña electoral, al contrario de lo que sucedió en las precedentes elecciones en las que participó Mugabe.

Aunque parte como favorito, Mnangagwa hace frente a la oposición de Nelson Chamisa. Este último se hizo recientemente con el liderazgo del MDC, tras la muerte de su dirigente histórico, Morgan Tsvangirai, el eterno rival de Mugabe.

No obstante, la diferencia entre los candidatos se redujo durante las últimas semanas. Según un sondeo, publicado hace diez días por Afrobarometer, el presidente saliente contaría con el 40% de los votos, mientras que Chamisa alcanzaría el 37%.

Si ningún candidato logra el lunes la mayoría absoluta de los sufragios, tendrá lugar una segunda vuelta el 8 de septiembre.



Fuente: AFP