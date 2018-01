Acusan a patrulla de EE.UU. de dañar ayuda a indocumentados

La organización No Más Muertes denunció hoy que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no solo interfiere rutinariamente con su tarea humanitaria en el desierto de Arizona, sino que inutiliza el agua, los víveres y las cobijas que dejan para los inmigrantes indocumentados que lo cruzan.



En el reporte "Interferencia a la Ayuda Humanitaria. Muerte y Desaparición en la Frontera de los EE.UU con México", difundido hoy, la organización asegura que agentes de la Patrulla Fronteriza "cortan, pisotean, golpean, vierten y confiscan" los recipientes con agua que sus voluntarios dejan a lo largo de las rutas del desierto.



"Es inhumano que intencionadamente estén derramando el agua que podría salvar la vida de una persona", dijo a Efe John Washington, voluntario de No Más Muertes.



Estados Unidos dijo que el grupo humanitario cuenta con varias grabaciones de cámaras ocultas que muestran a los agentes fronterizos pateando y tirando el agua dejada por los voluntarios. Dos de estos casos fueron grabados en el verano de 2017.



Entre marzo del 2012 y diciembre del 2015, No Más Muertes distribuyó más de 31.558 galones de agua (120.000 litros), que fueron utilizados en un más del 86 %, pero por lo menos 3.583 galones (13.400 litros) fueron destruidos en un corredor del desierto cerca a la región de Arivaca.



"Sabemos que pueden ser los animales, pero este tipo de daño es muy diferente", explicó el voluntario.



Aunque en esta región también hay cazadores, rancheros y miembros de milicias civiles, la evidencia apunta mayormente a la Patrulla Fronteriza, según Washington.



Además de las imágenes de vídeo en las que aparecen agentes destruyendo la ayuda, No Más Muertes cuenta también con el testimonio de voluntarios y de los mismos inmigrantes.



"El grupo pone agua en tierras públicas, privadas, tomando en cuenta la jurisdicción de las tierras, las temporadas de caza, la presencia de milicias, el único componente constante en todos estos lugares es la presencia de agentes fronterizos", dijo Washington.



Durante las últimas dos décadas los restos de 7.000 personas se han hallado en la frontera entre los Estados Unidos y México.



Durante el periodo del estudio (de marzo del 2012 a diciembre del 2015) la Oficina del Médico Forense en el condado Pima reportó el descubrimiento de 593 personas muertas en la frontera de Arizona.



En las conclusiones del informe No Más Muertes solicita a la Oficina de Protección de Fronteras y Aduanas (CBP) que desmantele a la Patrulla Fronteriza y establezca un programa de reparaciones para las familias de todas las personas desaparecidas o fallecidas como resultado de la política de Estados Unidos en la frontera.



También pide que se reconozca el hostigamiento a voluntarios de ayuda humanitaria y se prohíba la destrucción y confiscación de agua.



Así mismo hacen un llamado a las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que inicien una investigación sobre la obstrucción por parte de la Patrulla Fronteriza de la ayuda humanitaria.



Efe contactó a la Patrulla Fronteriza, pero hasta el momento no ha dado declaración alguna sobre el informe.