La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) anunció este jueves que, si bien la epidemia de mpox (enfermedad antes conocida como viruela del mono) sigue propagándose en África, se ha comenzado a registrar un “enorme descenso de casos y mortalidad”.

“Aunque seguimos observando un aumento de casos confirmados, eso se debe a que estamos realizando más pruebas (...), lo que no significa que el brote esté creciendo; en general, vemos una tendencia a la baja”, afirmó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, en su rueda de prensa telemática semanal.

Kaseya anunció la convocatoria de una reunión de emergencia el próximo 17 de mayo, en la que se evaluará si la mpox debe continuar siendo considerada una emergencia de salud pública de seguridad continental.

“Pero eso no significa que la epidemia haya terminado (...). Incluso si (los expertos de los CDC de África) dicen que la emergencia termina, eso no significa que la mpox haya finalizado. Continuaremos respondiendo, pero la magnitud ya no será la misma”, concretó.

Según los últimos datos difundidos por los CDC de África el pasado 10 de abril, desde enero de 2024 se han registrado 117.678 casos sospechosos y 26.927 confirmados de mpox en más de una veintena de países del continente.

Un activista social se lava las manos mientras se prepara para recibir a miembros de la comunidad antes del lanzamiento de la campaña de vacunación contra el virus de la hepatitis C (MPOX) | Foto: Aubin Mukoni / AFP

Asimismo, se han notificado 1.709 muertes, la gran mayoría de ellas en la República Democrática del Congo (RDC), que sigue siendo el epicentro del brote, según informó la agencia sanitaria de la UA.

No obstante, Kaseya celebró este jueves que, por primera vez, los casos semanales de mpox en la RDC han descendido de los 2.000, situándose en torno a los 1.500.

“Es una buena noticia y, aunque persisten desafíos en la capacidad de diagnóstico, también se observa una disminución en los casos confirmados”, señaló.

Ante el descenso de casos, el director de los CDC de África subrayó que la prioridad actual en el continente es reforzar la financiación de su sistema sanitario.

SEPA MÁS | La OMS espera comenzar las vacunaciones contra la mpox en la RDC el fin de semana

Explicó que la nueva estrategia de la agencia se sustenta en tres pilares: aumentar los recursos internos, lo que requiere que los países africanos cuenten con planes sanitarios “claros” y costes “bien definidos”, generar nuevas fuentes de financiación, por ejemplo, mediante la implementación de impuestos específicos y promover una financiación combinada, impulsando mayores inversiones tanto del sector público como del privado.

Para poner en marcha esta estrategia, Kaseya anunció que la Unión Africana creará un comité de alto nivel que trabajará con los CDC de África.

La agencia de salud de la UA declaró el pasado 13 de agosto la mpox como una emergencia de salud pública de seguridad continental y, al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el estado de alerta sanitaria internacional por la enfermedad, una medida que la OMS también ha decidido extender.

TE PUEDE INTERESAR | África en emergencia sanitaria por los más de 4,000 casos de la viruela del mono en apenas una semana

La mpox es una enfermedad infecciosa que puede causar una erupción dolorosa, una inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y falta de energía.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente estadounidense Donald Trump dio un golpe de timón este miércoles en su guerra comercial con una "pausa" de 90 días en los aranceles aplicados a decenas de países, excepto a China, a la que se los sube al 125% por haber tomado represalias. (Video: AFP)