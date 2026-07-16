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Resumen

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Agentes de policía montan guardia mientras los vehículos salen por la entrada de un orfanato tras un incendio en el barrio de Mohammadia, en Argel, el 16 de julio de 2026. (Foto: AFP)
Agentes de policía montan guardia mientras los vehículos salen por la entrada de un orfanato tras un incendio en el barrio de Mohammadia, en Argel, el 16 de julio de 2026. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Once niños fallecieron y 19 personas -entre ellos varios menores- resultaron heridas en Argelia durante un incendio declarado la madrugada de este jueves en una fundación que atiende problemas médicos de familias de bajos recursos, informó la Dirección Nacional de Protección Civil.

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