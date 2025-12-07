El Gobierno de Benín anuncia que ha fracasado el intento de golpe de Estado militar

El presidente de Benín, Patrice Talon, saluda a su llegada para inspeccionar una guardia de honor durante las celebraciones del 62º aniversario de la independencia en Cotonú, el 1 de agosto de 2022. (YANICK FOLLY / AFP)
/ YANICK FOLLY
Agencia EFE
Agencia EFE

El ministro del Interior y Seguridad Pública de , Alassane Seidou, anunció este domingo que ha fracasado el intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militares en ese país de África occidental.

En la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025, un pequeño grupo de soldados se amotinó con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones. Ante esta situación, el pueblo beninés y sus líderes, fieles a su juramento, mantuvieron su compromiso con la República”, afirmó Seidou en un breve mensaje emitido por la televisión pública.

Su respuesta les permitió mantener el control de la situación y frustrar el intento”, subrayó el ministro.

Por lo tanto, el Gobierno invita a la población a continuar con sus actividades con normalidad”, añadió Seidou, sin facilitar más detalles.

La alocución se emitió después de que un grupo de militares asegurara este domingo haber tomado el poder en Benín, tras alegar que habían destituído al presidente, Patrice Talon.

En un comunicado leído en la televisión pública en la capital, Cotonú, los militares dijeron hablar en nombre del Comité Militar para la Refundación de la República.

El Comité deliberó y decidió lo siguiente: El Sr. Patrice Talon es destituido de su cargo de Presidente de la República. El teniente coronel Tigri Pascal es nombrado Presidente del Comité Militar para la Refundación de la República, con efecto a partir de hoy en Cotonú”, aseguraron los uniformados.

La situación se tornó confusa porque una fuente cercana al Ejército beninés, que solicitó el anonimato, dijo a EFE que las fuerzas leales a Talon habían recuperado el control e indicó que el presidente se encontraba a salvo.

Sin embargo, esa fuente no proporcionó detalles sobre el paradero del jefe del Estado ni sobre la magnitud exacta de los enfrentamientos que supuestamente tuvieron lugar en la capital.

Es solo un pequeño grupo de soldados que intentó algo. Su acción se limitó a su aparición en televisión”, añadió la fuente militar.

Según medios locales, la Guardia Republicana logró restablecer el orden en la sede de la televisión pública donde, al parecer, fueron reducidos los golpistas.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la Embajada de Francia había señalado esta mañana que “se han reportado disparos en Camp Guezo, cerca de la residencia del Presidente de la República”.

Por motivos de seguridad, les invitamos a permanecer en sus domicilios hasta nuevo aviso, mientras la situación se aclara por completo”, añadió la legación francesa en un mensaje dirigido a sus nacionales.

Igualmente, la Embajada de Estados Unidos había indicado que estaba “monitoreando los informes de tiroteos en Cotonú, así como los datos no confirmados de un golpe de Estado por parte de militares”.

En un comunicado, la misión diplomática estadounidense recomendó a sus nacionales evitar “la zona, especialmente Cotonú y las áreas cercanas al complejo presidencial”.

En la capital, las calles se encontraban prácticamente vacías y, a media mañana, era difícil acceder a varios medios de comunicación en línea, lo que generó incertidumbre y ansiedad entre la población, según pudo constatar EFE.

Vídeos emitidos por medios locales mostraron vehículos militares blindados circulando por calles de Cotonú.

Tras llegar al poder en 2016, Talon, reelegido presidente en 2021, lanzó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, pero sus críticos le reprochan que ese impulso conllevó la erosión de una democracia considerada modélica en el pasado.

Dos de los principales adversarios del jefe de Estado, Joël Aivo y Reckya Madougou, siguen encarcelados después de ser condenados a diez y veinte años de prisión, respectivamente, a finales de 2021.

Benín tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026.

El ministro de Economía y Finanzas de Benín, Romuald Wadagni, ha sido designado candidato presidencial para los comicios por la coalición oficialista de Talon, de 67 años y quien no optará a la reelección al agotar los dos mandatos de cinco años previstos por la Constitución.

La intentona golpista ocurrió después de que los militares dieran el pasado 26 de noviembre un golpe de Estado exitoso en otro país de África occidental, Guinea-Bisáu, donde fue derrocado el presidente Umaro Sissoco Embaló, quien huyó al extranjero.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

