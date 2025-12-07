Intento de golpe de Estado en Benín: Al menos 13 militares detenidos salvo el líder de la operación

Al menos trece militares que formaban parte del grupo de amotinados que irrumpió este domingo en la Oficina de Radio y Televisión de Benín (RTB) en Cotonú, capital del país, durante el intento de golpe de Estado fueron detenidos, según informó a EFE una fuente del Ejército.

“ Entre ellos se encuentra un exsoldado dado de baja del servicio. Sin embargo, el teniente coronel Pascal Tigri, quien dirigió la operación armada en la cadena de televisión, y otro miembro han huido ”, dijo a EFE una fuente militar, que pidió el anonimato.

El grupo de golpistas que tomó la sede de la televisión pública durante la madrugada del domingo con la intención de derrocar al presidente beninés, Patrice Talon, fue reducido por la Guardia Republicana, que logró restablecer el orden en el edificio, según informaron medios locales.

Horas después, el ministro del Interior y Seguridad Pública de Benín, Alassane Seidou, anunció a través de las mismas oficinas de la RTB que el intento de golpe de Estado fracasó e invitó “a la población a continuar con sus actividades con normalidad”.

“En la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025, un pequeño grupo de soldados se amotinó con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones. Ante esta situación, el pueblo beninés y sus líderes, fieles a su juramento, mantuvieron su compromiso con la República”, afirmó Seidou en un breve mensaje emitido por la televisión pública.

Aunque las autoridades no informaron de enfrentamientos, la embajada de Francia en Benín informó que durante la mañana “se han reportado disparos en Camp Guezo, cerca de la residencia del Presidente de la República” y pidió a sus nacionales en el país permanecer en sus casas.

Igualmente, la Embajada de Estados Unidos había indicado que estaba “monitoreando los informes de tiroteos en Cotonú, así como los datos no confirmados de un golpe de Estado por parte de militares”.

La misión diplomática estadounidense recomendó a sus nacionales evitar “la zona, especialmente Cotonú y las áreas cercanas al complejo presidencial”.

Las calles de la capital se encontraban prácticamente vacías y, a media mañana, era difícil acceder a varios medios de comunicación en línea, lo que generó incertidumbre y ansiedad entre la población, según pudo constatar EFE.

Vídeos emitidos por medios locales y redes sociales mostraron vehículos militares blindados circulando por las calles de Cotonú.

Luego de que el Gobierno de Talon frustrara el golpe, la Comisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) condenó “enérgicamente este acto inconstitucional”, al que calificó de una “subversión de la voluntad del pueblo beninés”.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Yousouf, también condenó “de manera enérgica e inequívoca” el intento de golpe de Estado y enfatizó que “cualquier forma de injerencia militar en los procesos políticos constituye una grave violación de los principios y valores fundamentales de la Unión Africana”.

Tras llegar al poder en 2016, Talon, de 67 años, fue reelegido presidente en 2021 y lanzó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, pero sus críticos le reprochan que ese impulso conllevó la erosión de una democracia considerada modélica en el pasado.

Benín tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026, en las que Talon no optará a la reelección, al agotar los dos mandatos de cinco años previstos por la Constitución.

