Un buque ruso cargado de gas natural licuado se hundió en el Mediterráneo, entre Libia y Malta, en un incidente que Rusia atribuyó este miércoles a una operación de Ucrania.

La autoridad libia de puertos y transporte marítimo dijo que el Arctic Metagaz naufragó tras unas “explosiones repentinas” de origen desconocido.

Según explicó el mismo organismo, el buque emitió una llamada de socorro la noche del martes. Las explosiones se vieron seguidas de “un enorme incendio que causó el completo naufragio” de la nave.

Desde Moscú, el Ministerio de Transportes de Rusia acusó rápidamente a Ucrania de haber atacado el buque con drones navales lanzados desde las costas libias, y afirmó que los 30 tripulantes fueron rescatados sanos y salvos.

El ataque “fue lanzado desde las costas libias por medio de lanchas no tripuladas, pertenecientes a Ucrania”, indicó el ministerio en un comunicado.

El buque estaba cargado y había salido del puerto ruso de Murmansk, en la península de Kola.

Según las autoridades libias, el buque se sitúa a unas 130 millas náuticas al norte del puerto marítimo libio de Sirte.