El Ministerio de Transportes de Rusia indicó que el ataque contra el buque Artic Metagaz fue perpetrado desde el litoral de Libia por drones náuticos de Ucrania. (Captura de video).
Por Agencia AFP

Un buque ruso cargado de gas natural licuado se hundió en el Mediterráneo, entre Libia y Malta, en un incidente que Rusia atribuyó este miércoles a una operación de Ucrania.

